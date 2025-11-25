Κακοκαιρία «Adel»: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ – Η Δυτική Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός, με την ΕΜΥ να ενεργοποιεί κόκκινη προειδοποίηση και τους μετεωρολόγους να μιλούν για δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Η κακοκαιρία «ADEL» θα δώσει ισχυρές βροχές, εκτεταμένες καταιγίδες και επικίνδυνα φαινόμενα από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή, θέτοντας τη δυτική Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι βροχές και οι καταιγίδες θα δυναμώσουν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο – με έμφαση στην περιοχή της Κέρκυρας – και στα παράκτια τμήματα της Ηπείρου, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά.

Κακοκαιρία «Adel»: Συναγερμός στη Δυτική Ελλάδα για ισχυρές βροχές και επικίνδυνα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο

Για αύριο Τετάρτη (26/11), προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Στα νησιά του Ιονίου: Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι, Παξοί και στην Ήπειρο.

Από το απόγευμα: Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησος.

Από το βράδυ: Ανατολική Μακεδονία.

Το κύριο σκέλος της κακοκαιρίας όμως αφορά το διήμερο Πέμπτης–Παρασκευής, με το καιρικό σύστημα «ADEL» να προκαλεί ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο τμήμα της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Πέμπτη 27/11/25

Ισχυρά φαινόμενα σε:

Νησιά Ιονίου

Ήπειρο

Δυτική & κεντρική Στερεά

Δυτική & νότια Πελοπόννησο

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Παρασκευή 28/11/25

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Νησιά ανατολικού Αιγαίου

Δυτική Ελλάδα έως τις πρωινές ώρες

Ανάλυση μετεωρολόγων – «Δύο φάσεις κακοκαιρίας»

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο κύματα. Το πρώτο θα επηρεάσει κυρίως το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας από το πρωί της Τετάρτης, επεκτεινόμενο σταδιακά σε όλη τη δυτική Ελλάδα και έπειτα βορειοανατολικά.

Το δεύτερο κύμα, το οποίο θεωρείται εντονότερο, θα ξεκινήσει από το πρωί της Πέμπτης και θα φτάσει ως το ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε αυτή τη φάση η δυτική Ελλάδα μπαίνει στο «βαθύ κόκκινο» ως προς το επίπεδο κινδύνου, με εκτεταμένα και ισχυρά φαινόμενα και σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου.

Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν συνεχώς τις ενημερώσεις της ΕΜΥ καθώς και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



