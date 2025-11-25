Κακοκαιρία «Adel»: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ – Η Δυτική Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για τα επόμενα 24ωρα, καθώς η κακοκαιρία «ADEL» αναμένεται να πλήξει έντονα τη δυτική και βόρεια Ελλάδα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Κακοκαιρία «Adel»: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ - Η Δυτική Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου - Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
25 Νοέ. 2025 12:11
Pelop News

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός, με την ΕΜΥ να ενεργοποιεί κόκκινη προειδοποίηση και τους μετεωρολόγους να μιλούν για δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Η κακοκαιρία «ADEL» θα δώσει ισχυρές βροχές, εκτεταμένες καταιγίδες και επικίνδυνα φαινόμενα από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή, θέτοντας τη δυτική Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι βροχές και οι καταιγίδες θα δυναμώσουν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο – με έμφαση στην περιοχή της Κέρκυρας – και στα παράκτια τμήματα της Ηπείρου, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά.

Κακοκαιρία «Adel»: Συναγερμός στη Δυτική Ελλάδα για ισχυρές βροχές και επικίνδυνα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο

Για αύριο Τετάρτη (26/11), προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Στα νησιά του Ιονίου: Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι, Παξοί και στην Ήπειρο.

Από το απόγευμα: Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησος.

Από το βράδυ: Ανατολική Μακεδονία.

Το κύριο σκέλος της κακοκαιρίας όμως αφορά το διήμερο Πέμπτης–Παρασκευής, με το καιρικό σύστημα «ADEL» να προκαλεί ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο τμήμα της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Πέμπτη 27/11/25

Ισχυρά φαινόμενα σε:

  • Νησιά Ιονίου
  • Ήπειρο
  • Δυτική & κεντρική Στερεά
  • Δυτική & νότια Πελοπόννησο
  • Κεντρική & ανατολική Μακεδονία
  • Θράκη

Παρασκευή 28/11/25

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία

  • Θράκη
  • Νησιά ανατολικού Αιγαίου
  • Δυτική Ελλάδα έως τις πρωινές ώρες

Ανάλυση μετεωρολόγων – «Δύο φάσεις κακοκαιρίας»

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο κύματα. Το πρώτο θα επηρεάσει κυρίως το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας από το πρωί της Τετάρτης, επεκτεινόμενο σταδιακά σε όλη τη δυτική Ελλάδα και έπειτα βορειοανατολικά.

Το δεύτερο κύμα, το οποίο θεωρείται εντονότερο, θα ξεκινήσει από το πρωί της Πέμπτης και θα φτάσει ως το ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε αυτή τη φάση η δυτική Ελλάδα μπαίνει στο «βαθύ κόκκινο» ως προς το επίπεδο κινδύνου, με εκτεταμένα και ισχυρά φαινόμενα και σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου.

Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν συνεχώς τις ενημερώσεις της ΕΜΥ καθώς και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:23 Πάτρα: Μια βραδιά λόγου και μουσικής προς τιμήν του Ηλία Ανδριόπουλου στη Φιλαρμονική Εταιρεία
13:17 Ευρωπαϊκό ορόσημο: Το ΔΕΕ επιβάλλει σε όλα τα κράτη–μέλη την αναγνώριση ομόφυλων γάμων
13:13 Άρης Μουγκοπέτρος: Η μάχη μετά το ατύχημα και η ελπίδα για «καλύτερες μέρες» ΒΙΝΤΕΟ
13:10 Μικρή υπέρβαση, μεγάλο πλεόνασμα: Τα έσοδα κρατούν όρθιο τον Προϋπολογισμό
13:02 Πέθανε στα 111 η Βαϊόλα Φλέτσερ, τελευταία φωνή της σφαγής της Τάλσα – «Ενσάρκωσε αλήθεια, αντοχή και χάρη»
13:00 Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας σε θέση μάχης: Σχεδιάζουν μπλόκο στα διόδια Ρίου
12:57 Ανδρουλάκης στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα: «Πρέπει να δράσουμε τώρα απέναντι στη γυναικοκτονία»
12:53 ΔΥΠΑ: Πλήρης αποκατάσταση λαθών και ενιαία εφαρμογή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας
12:45 Εκκίνηση για την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο 28ο Forum Ανάπτυξης
12:39 Ο Ζελένσκι ετοιμάζει επίσκεψη στις ΗΠΑ: Τελικές διαπραγματεύσεις με Τραμπ για τη συμφωνία ειρήνης
12:36 Μάτι: Σκληρή κριτική της Κατερίνας Μαλλά στο βιβλίο Τσίπρα – «Χορεύει ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα»
12:29 «Πυρετός» στο Ουκρανικό: Νέο σχέδιο ειρήνης, διαβουλεύσεις σε Γενεύη–Ουάσιγκτον–Άμπου Ντάμπι και άρνηση της Μόσχας
12:21 Χρυσοχοΐδης: «Η βία κατά των γυναικών βγήκε στην επιφάνεια – Αύξηση καταγγελιών, συλλήψεων και χρήσης του panic button»
12:16 Καμμένος για τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα: «Σωστές οι κρίσιμες αποφάσεις – Αποτρέψαμε αιματοκύλισμα στη χώρα»
12:11 Κακοκαιρία «Adel»: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ – Η Δυτική Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
12:03 Κατρίνης κατά νομοσχεδίου Άμυνας: «Ανατροπή δεκαετιών στη δομή και στο μέλλον των στελεχών»
12:00 Εκλογικό θρίλερ στη Νέα Δημοκρατία Αχαΐας: Οριακή η επικράτηση του Μάκη Κατσιγιάννη
11:53 H Ρωσία απορρίπτει την ευρωπαϊκή αντιπρόταση ειρήνης: «Δεν είναι αποδεκτή για εμάς»
11:50 Πάτρα: Ανοικτή συζήτηση για το αν η χώρα χρειάζεται «νέα Μεταπολίτευση», 52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο
11:43 Αχαΐα – Οδοντωτός: Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» στηρίζει τις διεκδικήσεις για ασφαλή λειτουργία και πλήρη αποκατάσταση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ