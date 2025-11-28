Κακοκαιρία Adel – Νέα σύγκληση της Επιτροπής Κινδύνου: Έντονα φαινόμενα σε όλη τη χώρα έως το Σάββατο

Η Πολιτική Προστασία επανέφερε σήμερα την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας Adel, που ήδη προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε μεγάλα τμήματα της χώρας. Οι Περιφέρειες παραμένουν σε “Red Code” ετοιμότητας.

28 Νοέ. 2025 13:05
Pelop News

Υπό το βάρος των έντονων καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας Adel, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε εκ νέου την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο. Οι ειδικοί προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετέχουν στην Επιτροπή, τα πιο έντονα φαινόμενα για σήμερα αναμένονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Στα νησιά του Ιονίου, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα επιμείνουν έως το μεσημέρι, με ιδιαίτερη προσοχή να συστήνεται για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά.

Για το Σάββατο, η κακοκαιρία Adel θα συνεχιστεί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) προχωρά σε διαδοχικές ενημερώσεις προς τους δήμους, τις περιφέρειες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει των έντονων φαινομένων.

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Ιονίων Νήσων, της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα) παραμένουν σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας «Red Code».

