Κακοκαιρία: Άρχισαν τα μηνύματα από την Πολιτική Προστασία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, Δ. Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο

Συνίσταται προσοχή στις μετακινήσεις. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025)

Κακοκαιρία: Άρχισαν τα μηνύματα από την Πολιτική Προστασία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, Δ. Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο
27 Σεπ. 2025 18:46
Pelop News

Το πρώτο μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία στάλθηκε.

Κακοκαιρία: Άρχισαν τα μηνύματα από την Πολιτική Προστασία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, Δ. Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο

Θυμίζουμε ότι το πρώτο κύμα φθινοπωρινής κακοκαιρίας πλησιάζει, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Καιρός: Σε τρία κύματα βροχοπτώσεων αναμένεται η κακοκαιρία – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ ΧΑΡΤΕΣ

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

-στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
-την Αιτωλοακαρνανία,
-τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις
-νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).
Ένα βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την Ιταλία και κινείται ανατολικά, θα φέρει σταδιακή μεταβολή του καιρού από το απόγευμα του Σαββάτου (27/9), με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27/9) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28/9), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)», ενημερώνει η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το Σάββατο αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς επίσης στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Από τις απογευματινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Κεντρικό Ιόνιο και στην Νότια Πελοπόννησο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επηρεάσουν τη Δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:49 Συναγερμός: Εξαφανίστηκε 15χρονη από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα
19:40 Καιρός (28/09/2025): Πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις πρώτες δύσκολες συνθήκες
19:29 «Μου την έδωσε ένας με μαχαίρι από πίσω», μαρτυρία που συγκλονίζει από τη γιορτή της Τσικουδιάς
19:15 Όρμπαν: Αντέγραψε τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa
19:08 Στη Σάμο συνελήφθη 29χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων
18:57 Γερμανία: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτρέψει στο στρατό της να καταρρίπτει drones
18:46 Κακοκαιρία: Άρχισαν τα μηνύματα από την Πολιτική Προστασία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, Δ. Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο
18:35 Τραμπ: Στέλνει στρατό στο Πόρτλαντ! Ανέπτυξε την Εθνοφρουρά και πεζοναύτες στο Λος Άντζελες μέσα στο καλοκαίρι
18:22 «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου» η Μαρία Λιονάκη σπάει την σιωπή της!
18:10 Ναρκωτικά με τζίρο 8 εκάτ. ευρώ! Ένας τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1.640 δενδρύλλια! ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Αιματοχυσία χωρίς τέλος στη Γάζα: Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις
17:49 Μέχρι το τέλος του 2025 συνδέεται με την Κυλλήνη η Πατρών-Πύργου
17:37 Δείτε γιατί σταματά την απεργία πείνας ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστεκόταν στον Πάνο Ρούτσι
17:30 Ηράκλειο: Συναγερμός με κρούσμα μηνιγγίτιδας, 20χρονος νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική στο ΠΑΓΝΗ
17:22 Πειστική εμφάνιση για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στην πρόβα τζενεράλε ΦΩΤΟ
17:11 Ο κόσμος έχει τρελαθεί: Ομολόγησε τηλεοπτικά ότι σκότωσε τους γονείς του και τους έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους !
17:00 Πάτρα: Στόχος η δημιουργία Κλινικής Μεταμοσχεύσεων
16:53 Πάνος Ρούτσι: Ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος πήρε εξιτήριο από το «Λαϊκό»
16:41 Μυρμήγκια: Πώς θα απαλλαγείτε από τις ανεπιθύμητες επισκέψεις τους στην κουζίνα
16:30 Ο Παναθηναϊκός πρωτιά με το…καλημέρα στη League Phase του Europa League
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ