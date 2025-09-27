Κακοκαιρία: Άρχισαν τα μηνύματα από την Πολιτική Προστασία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, Δ. Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο

Το πρώτο μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία στάλθηκε.

Θυμίζουμε ότι το πρώτο κύμα φθινοπωρινής κακοκαιρίας πλησιάζει, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Καιρός: Σε τρία κύματα βροχοπτώσεων αναμένεται η κακοκαιρία – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ ΧΑΡΤΕΣ

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

-στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

-την Αιτωλοακαρνανία,

-τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις

-νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την Ιταλία και κινείται ανατολικά, θα φέρει σταδιακή μεταβολή του καιρού από το απόγευμα του Σαββάτου (27/9), με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27/9) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28/9), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)», ενημερώνει η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το Σάββατο αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς επίσης στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Από τις απογευματινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Κεντρικό Ιόνιο και στην Νότια Πελοπόννησο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επηρεάσουν τη Δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

