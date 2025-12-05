Κακοκαιρία byron: Έπεσε τοίχος οικοπέδου από την νεροποντή

Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι έχουν καλέσει πολλές φορές τον Δήμο για αυτό το τοιχίο καθώς φαινόταν ότι ήταν ετοιμόρροπο.

Κακοκαιρία byron: Έπεσε τοίχος οικοπέδου από την νεροποντή
05 Δεκ. 2025 17:19
Pelop News

Όλο και αυξάνονται οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από την χώρα, αφού πριν λίγο (5/12/2025) ένας τοίχος οικοπέδου κατέρρευσε και καταπλάκωσε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην Βουλιαγμένη.

Συγκεκριμένα ο μαντρότοιχος οικοπέδου στην Βουλιαγμένη υποχώρησε εξαιτίας της τεράστιας έντασης νερού από την κακοκαιρία αυτό αυτό παρέσυρε το χώμα τα δέντρα και τα μπετά που τα στήριζαν καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα σταματημένο αυτοκίνητο.

Ολόκληρο το πίσω μέρος του αυτοκινήτου έχει υποχωρήσει και οι ζημιές φαίνεται να μην είναι αναστρέψιμες. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες και οι ζημιές ήτα μόνο υλικές.

Κάτοικοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι έχουν καλέσει πολλές φορές τον Δήμο για αυτό το τοιχίο καθώς φαινόταν ότι ήταν ετοιμόρροπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:26 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα της Φενέρμπαχτσε
17:19 Κακοκαιρία byron: Έπεσε τοίχος οικοπέδου από την νεροποντή
17:11 Η κακοκαιρία Byron «κατάπιε» στη Νέα Πέραμο ολόκληρο κομμάτι δρόμου! ΦΩΤΟ
17:08 Το πρόγραμμα της 5ης φάσης της league phase του Κυπέλλου
17:00 Πατρών-Πύργου: Εργο πνοής για τη Δυτική Ελλάδα
16:55 Μητσοτάκης: «Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα»
16:49 Η Φον Ντε Λάιεν θα συναντηθεί με τον Μερτς, τι θα πουν για την Ουκρανία
16:40 Δράση από τον ΠΟ Τροχοπέδιλων με την στήριξη της Περιφέρειας
16:31 Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη-«Πάτα τον» έλεγαν διαδηλωτές ΒΙΝΤΕΟ
16:23 Πτολεμαΐδα: 16χρονος μπήκε με μπαλτά σε σούπερ μάρκετ για ληστεία
16:16 Το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο ΦΩΤΟ
16:09 Δείτε για ποιο λόγο άλλαξε μέρα το ΑΟ Αιγιαλέων-ΑΕΚ
16:02 Πάτρα:«Εξαφανίστηκαν» τα μηχανήματα της ιστορικής λουκουμοποιίας «Αφοί Αγγελόπουλοι»
15:59 Γυναίκες, ποδόσφαιρο και μια αλήθεια που μόνο ο Κωνσταντίνος Μάγνης μπορούσε να γράψει
15:51 Με 2% ανάπτυξη έτρεξε το ΑΕΠ, δείτε εικόνα σε επενδύσεις και κατανάλωση
15:43 Η ΕΣΠΕΠ δίνει «Πάσα στην Ανθρωπιά»
15:36 Μουντιάλ: Το μήνυμα του Τραμπ στον Ινφαντίνο πριν από την κλήρωση
15:30 Προειδοποίηση της Ρωσίας για τον πόλεμο, τι λέει ο Πέσκοφ
15:24 Το βιβλίο του Ολυμπιακού Πατρών με τον Τάσο Σταθόπουλο
15:17 Πράμαντα: Η “καρδιά” των Τζουμέρκων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ