Kαιρός – Live η επέλαση του «Byron»: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα, πού θα χιονίσει

05 Δεκ. 2025 8:05
Συνεχίζει να επηρεάζει το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας η κακοκαιρία «Byron» σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα), Θεσσαλία (κυρίως Λάρισα και Μαγνησία), Σποράδες, ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής τις πρωινές ώρες), Εύβοια, καθώς και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου. Στην κεντρική Μακεδονία, ιδιαίτερα σε Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και γύρω από τον Θερμαϊκό, τα φαινόμενα είναι κατά διαστήματα πολύ έντονα.

Στις υπόλοιπες περιοχές επικρατεί άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά τμήματα της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στα νοτιοανατολικά. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4-6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και βαθμιαία στα νότια θα επικρατήσουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα κυμανθεί:

  • Στα βόρεια ηπειρωτικά από 8 έως 16°C
  • Στην Ήπειρο και τη δυτική Ελλάδα από 8 έως 18°C
  • Στην ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο από 11 έως 19°C
  • Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 21°C
  • Στην Αττική από 13 έως 19°C
  • Στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 15°C

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά και τα βόρεια, ενώ τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν τις πρωινές ώρες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν περαιτέρω, με την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου ο καιρός να γίνεται σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη της κακοκαιρίας

