Αττική: Πλημμύρισαν Μέγαρα, Νέα Πέραμος, Μάνδρα, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα δέχθηκαν ισχυρά πλήγματα από την κακοκαίρια Byron, καθώς οι βροχοπτώσεις οδήγησαν σε πλημμυρισμένους δρόμους και σε πτώσεις δέντρων

Κακοκαιρία «Byron»: Κλειστή η Αθηνών – Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας ΒΙΝΤΕΟ

Η κατάσταση κορυφώθηκε τα ξημερώματα, όταν εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας. Το μήνυμα προειδοποίησε τους πολίτες να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερους ορόφους, εξαιτίας της εξέλιξης των πλημμυρικών φαινομένων. Στο μήνυμα αναφερόταν: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων».

Λίγο αργότερα, νέο μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τον κόσμο να αποφεύγει κάθε μετακίνηση λόγω των συνεχιζόμενων πλημμυρικών φαινομένων, ενώ παράλληλα ενημέρωσε για το κλείσιμο της Αθηνών – Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο.

Στο μήνυμα αναφερόταν: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από 230 κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία. Τα πληρώματα βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να ανταποκριθούν σε κάθε περιστατικό, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να εξελίσσονται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου -μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

-Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

-Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο

-Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

-Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

-Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.

-Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

-Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

-Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

-Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Προβλήματα επίσης προκλήθηκαν και στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στις περιοχές Ηλιούπολης και Αλίμου όπου οι δρόμοι μετετράπησαν σε ποτάμια.

