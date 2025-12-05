Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική, σε ποια πανεπιστήμια αναστέλλεται η λειτουργία, πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης σχολεία και ΑΕΙ σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα εφαρμοστεί τηλεκπαίδευση όπου έχει ανασταλεί η λειτουργία

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική, σε ποια πανεπιστήμια αναστέλλεται η λειτουργία, πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες
05 Δεκ. 2025 8:14
Pelop News

Κλειστά σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Η δια ζώσης λειτουργία σχολικών μονάδων αναστέλλεται και σε αρκετούς ακόμη δήμους της χώρας μετά από αποφάσεις των κατά τόπους δημάρχων. Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι τα σχολεία στους εξής δήμους:

  • Δήμος Καλαμπάκας (ορεινά τμήματα)
  • Δήμος Δίου-Ολύμπου
  • Δήμος Κατερίνης
  • Δήμος Ρόδου
  • Δήμος Κάσου
  • Δήμος Τήλου
  • Δήμος Σύμης
  • Δήμος Καστελλορίζου
  • Δήμος Ανατολικής Μάνης
  • Δήμος Ευρώτα
  • Δήμος Μονεμβασιάς

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε ότι σε όλες τις περιοχές όπου έχει αποφασιστεί αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας σχολείων από δήμους ή περιφέρειες, θα πραγματοποιηθεί κανονικά τηλεκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης: Κακοκαιρία «Byron»: Κλειστή η Αθηνών – Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας ΒΙΝΤΕΟ

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αρκετά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα:

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ): Αναστέλλεται πλήρως η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των σχολών και τμημάτων.
  • Πανεπιστήμιο Πειραιά: Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ούτε εξετάσεις της εμβόλιμης εξεταστικής· νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα.
  • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ): Κλειστές οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς, κανονική λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών στην οδό Πατησίων.
  • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας σε όλα τα τμήματα, εκτός από μαθήματα που είχαν ήδη προγραμματιστεί εξ αποστάσεως.

Δείτε ακόμα: Αττική: Πλημμύρισαν Μέγαρα, Νέα Πέραμος, Μάνδρα, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.

