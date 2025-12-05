Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική, σε ποια πανεπιστήμια αναστέλλεται η λειτουργία, πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

Κλειστά σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Η δια ζώσης λειτουργία σχολικών μονάδων αναστέλλεται και σε αρκετούς ακόμη δήμους της χώρας μετά από αποφάσεις των κατά τόπους δημάρχων. Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι τα σχολεία στους εξής δήμους:

Δήμος Καλαμπάκας (ορεινά τμήματα)

Δήμος Δίου-Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελλορίζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε ότι σε όλες τις περιοχές όπου έχει αποφασιστεί αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας σχολείων από δήμους ή περιφέρειες, θα πραγματοποιηθεί κανονικά τηλεκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης: Κακοκαιρία «Byron»: Κλειστή η Αθηνών – Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας ΒΙΝΤΕΟ

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αρκετά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ): Αναστέλλεται πλήρως η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των σχολών και τμημάτων.

Πανεπιστήμιο Πειραιά: Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ούτε εξετάσεις της εμβόλιμης εξεταστικής· νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ): Κλειστές οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς, κανονική λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών στην οδό Πατησίων.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας σε όλα τα τμήματα, εκτός από μαθήματα που είχαν ήδη προγραμματιστεί εξ αποστάσεως.

Δείτε ακόμα: Αττική: Πλημμύρισαν Μέγαρα, Νέα Πέραμος, Μάνδρα, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



