Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική, σε ποια πανεπιστήμια αναστέλλεται η λειτουργία, πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες
Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης σχολεία και ΑΕΙ σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα εφαρμοστεί τηλεκπαίδευση όπου έχει ανασταλεί η λειτουργία
Κλειστά σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.
Η δια ζώσης λειτουργία σχολικών μονάδων αναστέλλεται και σε αρκετούς ακόμη δήμους της χώρας μετά από αποφάσεις των κατά τόπους δημάρχων. Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι τα σχολεία στους εξής δήμους:
- Δήμος Καλαμπάκας (ορεινά τμήματα)
- Δήμος Δίου-Ολύμπου
- Δήμος Κατερίνης
- Δήμος Ρόδου
- Δήμος Κάσου
- Δήμος Τήλου
- Δήμος Σύμης
- Δήμος Καστελλορίζου
- Δήμος Ανατολικής Μάνης
- Δήμος Ευρώτα
- Δήμος Μονεμβασιάς
Το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε ότι σε όλες τις περιοχές όπου έχει αποφασιστεί αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας σχολείων από δήμους ή περιφέρειες, θα πραγματοποιηθεί κανονικά τηλεκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αρκετά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα:
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ): Αναστέλλεται πλήρως η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των σχολών και τμημάτων.
- Πανεπιστήμιο Πειραιά: Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ούτε εξετάσεις της εμβόλιμης εξεταστικής· νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα.
- Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ): Κλειστές οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς, κανονική λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών στην οδό Πατησίων.
- Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας σε όλα τα τμήματα, εκτός από μαθήματα που είχαν ήδη προγραμματιστεί εξ αποστάσεως.
Πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες
Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.
Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.
