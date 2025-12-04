Κακοκαιρία «BYRON»: Πού θα μείνουν κλειστά τα σχολεία

Προληπτικά κλειστά τα σχολεία σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας «BYRON». Δείτε που

Κακοκαιρία «BYRON»: Πού θα μείνουν κλειστά τα σχολεία
04 Δεκ. 2025 8:23
Pelop News

Προληπτικά μένουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου κλειστά τα σχολεία σε Σύμη, Ύδρα, τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΕΡΤnews, αύριο Παρασκευή δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Καστελόριζο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για έντονες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα έχουν μεγάλη διάρκεια και κατά τόπους ισχυρή ένταση. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι αναμένονται πολύ ισχυροί, με ένταση που την Παρασκευή στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης: Κακοκαιρία «BYRON»: Σε επιφυλακή η χώρα, σε «Red Code» εννέα Περιφέρειες ΧΑΡΤΕΣ

Το συγκεκριμένο καιρικό σύστημα αναμένεται να προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Ελλάδας, γι’ αυτό και οι τοπικές αρχές έχουν λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού των σχολείων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:51 Συναγερμός στη Χαριλάου Τρικούπη: Ύποπτη βαλίτσα έξω από εγκαταλελειμμένο κτίριο
10:45 Δημοσκόπηση σε γαλλικό περιοδικό: Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι υπάρχει πιθανότητα πολέμου με τη Ρωσία
10:44 Δύο συλλήψεις για υπόθεση ηρωίνης στην Αττική – Ανάμεσά τους και λιμενικός
10:44 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ψήφισμα στον Δήμα θέλουν να δώσουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας
10:36 Σεισμός στα σύνορα Κίνας–Κιργιστάν
10:30 Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο: Ο χάρτης των έργων που αλλάζουν Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία έως το 2027
10:26 Αγρότες: Κλειστά σπίτια ή κλειστοί δρόμοι;
10:25 Δώρο Χριστουγέννων: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί και πώς υπολογίζεται
10:16 Σύλληψη δύο αλλοδαπών στον λιμένα Πατρών για πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο
10:14 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονος για επικίνδυνη οδήγηση με δίκυκλο
10:05 Μακρόν σε Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο: Χρησιμοποιήστε την επιρροή σας για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
10:00 Τα αιτήματα των δημαρχών στον διάλογο με τον Υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο: Χρηματοδότηση, προσλήψεις και εκλογικός νόμος
9:57 Στις 2 παραδίδεται στην κυκλοφορία ολόκληρη η Πατρών – Πύργου: Ένας δρόμος-ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα
9:55 Τραγωδία στον δρόμο Πτολεμαΐδας-Κοζάνης: Εξετράπη λεωφορείο με 25 εργαζομένους της ΔΕΗ, νεκρός ο οδηγός
9:50 Κάρπαθος: Ενισχύεται η προβολή του νησιού στη γερμανική αγορά
9:42 Πούτιν: Η Ευρώπη να προωθήσει την ειρήνη στην Ουκρανία αντί να την παρεμποδίζει
9:33 Λάρισα: Στο αυτόφωρο σήμερα οι αγρότες για τα επεισόδια στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια
9:32 Σπουδαία συνεργασία για Θύελλα και «Ηλιοτρόπιο»
9:30 Πάτρα: Παιδιά «όμηροι» στη μαφία των καταυλισμών – Τι τους έβαζαν να κάνουν τα κυκλώματα
9:24 Σοκ στο Ίλιον: Συνελήφθη 89χρονος σε παιδική χαρά, πρότεινε χρήματα σε 16χρονη για ερωτική συνεύρεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ