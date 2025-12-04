Κακοκαιρία «BYRON»: Πού θα μείνουν κλειστά τα σχολεία

Προληπτικά μένουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου κλειστά τα σχολεία σε Σύμη, Ύδρα, τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΕΡΤnews, αύριο Παρασκευή δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Καστελόριζο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για έντονες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα έχουν μεγάλη διάρκεια και κατά τόπους ισχυρή ένταση. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι αναμένονται πολύ ισχυροί, με ένταση που την Παρασκευή στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Το συγκεκριμένο καιρικό σύστημα αναμένεται να προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Ελλάδας, γι’ αυτό και οι τοπικές αρχές έχουν λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού των σχολείων.

