Κακοκαιρία «BYRON»: Σε επιφυλακή η χώρα, σε «Red Code» εννέα Περιφέρειες ΧΑΡΤΕΣ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για την έλευση του συστήματος «BYRON», το οποίο αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες και έντονες βροχοπτώσεις από σήμερα Πέμπτη (04/12) έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06/12).

Δείτε ακόμα: Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία: Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη την Πέμπτη υπό τον Κεφαλογιάννη

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας θα επηρεαστεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν ιδιαίτερη διάρκεια. Σε αρκετές περιοχές, οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ενώ κατά τόπους οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Για την Παρασκευή, στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα, η ένταση των ανέμων αναμένεται να αγγίξει τα 8, πιθανώς και 9 μποφόρ.

Περιοχές που θα επηρεαστούν σήμερα

Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου, κυρίως σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

στην κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία)

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής

στη νότια Εύβοια

σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο

στις Κυκλάδες

στη νότια Κρήτη

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και στα Δωδεκάνησα

Εξέλιξη της κακοκαιρίας αύριο Παρασκευή

Το σύστημα «BYRON» αναμένεται να κορυφώσει την επίδρασή του την Παρασκευή, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της ανατολικής χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά, την Αττική και την Εύβοια

σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο

στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Οι πιο έντονες και δυνητικά επικίνδυνες καταιγίδες (κόκκινη προειδοποίηση) αναμένονται σε Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, ενώ κατά τόπους σε Κυκλάδες και Κρήτη.

Εξασθένηση των φαινομένων

Από το πρωί του Σαββάτου (06/12/2025) τα ισχυρά φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν, επιμένοντας μόνο στα Δωδεκάνησα.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις τακτικές ενημερώσεις και τα δελτία καιρού της ΕΜΥ για τυχόν αλλαγές στην εξέλιξη της κακοκαιρίας.

