Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία: Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη την Πέμπτη υπό τον Κεφαλογιάννη

Εκτακτη διυπουργική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, αύριο Πέμπτη ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα έως και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 και θα ακολουθήσει, στις 13:30, η διυπουργική σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρά και επικίνδυνα, με κόκκινη προειδοποίηση για περιοχές όπως Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη και Ρόδος.

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα, έως και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, εννιά περιφέρειες.

Ειδικότερα πρόκειται για τις Περιφέρειες:

– Αττικής

– Θεσσαλίας

– Πελοποννήσου

– Βορείου Αιγαίου

– Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου

– Κρήτης

– Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

– Στερεάς Ελλάδας

– Ιονίων Νήσων

Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ). Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα συντονίσει την επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ενεργοποιήσει επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών και συνοδών φαινομένων, με τις τοπικές Υπηρεσίες να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Οι πολίτες καλούνται να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Σύμφωνα με την ΕΜΥ και το meteo.gr, τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους, που στην νοτιοανατολική νησιωτική χώρα την Παρασκευή θα φτάσουν τα 8–9 μποφόρ, ενώ το επεισόδιο κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία). Το Σάββατο αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων, με περιορισμό κυρίως στα Δωδεκάνησα.

