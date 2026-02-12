Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Ηλεία: Κατολισθήσεις, κομμένοι δρόμοι, χωριά απομονωμένα

Η παρατεταμένη κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ημέρες την Ηλεία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό και αγροτικό δίκτυο της περιοχής, με κατολισθήσεις, διακοπές κυκλοφορίας και αποκλεισμούς οικισμών να δημιουργούν δυσκολίες στους κατοίκους, τους αγρότες και τις κτηνοτροφικές μονάδες.

Μία από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις είναι η μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στον περιφερειακό δρόμο Αμαλιάδα – Σιμόπουλο, στην περιοχή του Προδρόμου. Μεγάλες ποσότητες χώματος και φερτών υλικών κατέληξαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα.

Το επεισόδιο εντάσσεται σε μία σειρά παρόμοιων περιστατικών που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, λόγω της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης που έχει κορεστεί τα εδάφη και έχει αυξήσει τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Σε κατάσταση συναγερμού ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ηλείας

Σε ανακοίνωση του Δήμου Ήλιδας αναφέρονται τα εξής:

«Η άμεση κήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για τη Δημόσια Υγεία αποτελεί πλέον μονόδρομο, μετά την πλήρη κατάρρευση του μοναδικού δρόμου πρόσβασης από Φραγκαπήδημα προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Τριανταφυλλιάς, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύργου.

Το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα οδηγεί σε πλήρη αδυναμία προσέγγισης των βαρέων οχημάτων και των απορριμματοφόρων στη ΜΕΑ, απειλώντας ολόκληρο τον νομό με περιβαλλοντική καταστροφή και συσσώρευση τόνων απορριμμάτων στους δρόμους.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ηλείας και Δήμαρχος Ήλιδας, κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, συγκάλεσε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, παρουσία όλων των Δημάρχων της Ηλείας.

Σε κλίμα πλήρους ομοφωνίας, αποφασίστηκε η ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αποφυγή μιας επικείμενης υγειονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, απεστάλη κατεπείγον αίτημα για συνάντηση με τους αρμόδιους Υπουργούς, με στόχο την ενεργοποίηση διαδικασιών «fast track» για την αποκατάσταση της πρόσβασης και ζητήθηκε η άμεση συνδρομή της Περιφέρειας για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ώστε να ξεκινήσουν χωρίς καθυστερήσεις τα έργα παράκαμψης και οριστικής αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας από το Φραγκαπήδημα, η μεταφορά των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών διεξάγεται προσωρινά μέσω της πόλης της Αμαλιάδας, με τα βαρέα οχήματα να ακολουθούν την παράκαμψη μέσω Φραγκαβίλας, διασχίζοντας κεντρικές αρτηρίες με αυξημένη κυκλοφορία. Η λύση αυτή μπορεί να είναι μόνο προσωρινή, αφού εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ηλείας και Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση που υπερβαίνει τα όρια του Συνδέσμου ή ενός Δήμου και αφορά στην ασφάλεια κάθε πολίτη της Ηλείας. Η κατολίσθηση απέκοψε τους δήμους του Νομού από τη μοναδική μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που διαθέτουμε. Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις.

Ζητάμε από την Πολιτεία και την Περιφέρεια να κινηθούν με ταχύτητες έκτακτης ανάγκης. Η διέλευση των απορριμματοφόρων μέσα από την Αμαλιάδα είναι μια λύση ανάγκης, που δεν μπορεί να παγιωθεί και να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα. Προτεραιότητά μας είναι η άμεση δημιουργία παράπλευρης οδού στο σημείο της κατάρρευσης, ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής λειτουργία της ΜΕΑ και να προστατευθεί η δημόσια υγεία».

Εκτεταμένες διακοπές και αποκλεισμοί σε επαρχιακό και κοινοτικό δίκτυο

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από την Πολιτική Προστασία και τους δήμους, τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στα εξής σημεία:

Μαζαράκι : Ο κεντρικός δρόμος έχει κοπεί σε δύο σημεία, ενώ κατολίσθηση σημειώθηκε και στον οικισμό Κολοβέικα Μαζαρακίου.

: Ο κεντρικός δρόμος έχει κοπεί σε δύο σημεία, ενώ κατολίσθηση σημειώθηκε και στον οικισμό Κολοβέικα Μαζαρακίου. Σκλίβα : Διακοπή κυκλοφορίας σε δημοτικό δρόμο.

: Διακοπή κυκλοφορίας σε δημοτικό δρόμο. Άγναντα και Λουκάς : Παραμένουν αποκλεισμένα.

: Παραμένουν αποκλεισμένα. Ακροποταμιά – Ροδιάς : Ο δρόμος έχει κοπεί σε δύο σημεία.

: Ο δρόμος έχει κοπεί σε δύο σημεία. Σιμόπουλο : Κοπή κοινοτικού δρόμου και κατολίσθηση σε γεφύρι.

: Κοπή κοινοτικού δρόμου και κατολίσθηση σε γεφύρι. Λάτα : Κατολίσθηση σε κοινοτικό δρόμο.

: Κατολίσθηση σε κοινοτικό δρόμο. Οινόη : Δημοτική αρτηρία παραμένει κλειστή.

: Δημοτική αρτηρία παραμένει κλειστή. Ανθώνας : Κλείσιμο δύο κοινοτικών δρόμων.

: Κλείσιμο δύο κοινοτικών δρόμων. Εφύρα : Δύο κατολισθήσεις σε κοινοτικούς δρόμους.

: Δύο κατολισθήσεις σε κοινοτικούς δρόμους. Βουλιαγμένη: Προβλήματα σε κοινοτικό δρόμο.

Το σύνολο του αγροτικού δικτύου στην Πηνεία και σε πολλά δημοτικά διαμερίσματα της Ήλιδας έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με μικρότερες κατολισθήσεις να εμφανίζονται καθημερινά.

Προσπάθειες αποκατάστασης και σοβαρά προβλήματα σε κτηνοτροφικές μονάδες

Μηχανήματα έργου επιχειρούν αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν στοιχειώδη πρόσβαση σε κατοικίες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται τρεις εργολαβίες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για κτηνοτρόφους σε αποκλεισμένους οικισμούς, όπως Μαζαράκι και Άγναντα, όπου η μεταφορά γάλακτος γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις «χέρι με χέρι», λόγω αδυναμίας προσέγγισης βαρέων οχημάτων.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε πλημμυρισμένα ή επικίνδυνα τμήματα και να ενημερώνονται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

