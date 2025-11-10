Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, πότε θα υποχωρήσει

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού (α.α. 19), διατηρώντας την πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

