Ποιες περιοχές πλημμύρισαν, απεγκλωβισμός εγκύου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Πολλά προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές, της ελληνικής επικράτειας.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη νύχτα την ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 11 κλήσεις για παροχή βοήθειας και προχώρησε σε 7 αντλήσεις υδάτων σε σημεία της Ηπείρου και της περιοχής Λευκάδας – Βόνιτσας.

Στη Βόνιτσα, η έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε αργά το βράδυ προκάλεσε φθορές στο οδόστρωμα, κυρίως σε δρόμους που βρίσκονται κοντά σε ρέματα, ενώ σημειώθηκαν και μικρές κατολισθήσεις σε αγροτικές περιοχές. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται από νωρίς το πρωί στο σημείο για αποκατάσταση των δρόμων και καθαρισμό φραγμένων φρεατίων, ώστε να αποτραπούν νέα προβλήματα.

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε το πρωί της Κυριακής 9/11/2025. τη Λακωνία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή μεταξύ Νιάτων και Μολάων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του FLY, ρέμα που διέρχεται κοντά στο οδικό δίκτυο της περιοχής ξεχείλισε, με αποτέλεσμα να παρασύρει ένα αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η έντονη βροχόπτωση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως σε χωράφια. Οι τοπικές Αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε αγροτικούς δρόμους και περιοχές όπου υπάρχουν μικρά ρέματα.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες στη νότια Πελοπόννησο, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων.

Προβλήματα σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τη νύχτα τη Δυτική Ελλάδα, με τη Φιλιππιάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Οι κάτοικοι της περιοχής «πέρασαν δύσκολες στιγμές» εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας, που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε σπίτι της περιοχής, το νερό από παρακείμενο αύλακα πέρασε πάνω από το τσιμεντένιο τοιχίο και εισέβαλε στο εσωτερικό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. «Το υπόγειο, περίπου 120 τετραγωνικών μέτρων, πλημμύρισε από νερό και λάσπη, καταστρέφοντας όλα τα είδη που υπήρχαν μέσα», ανέφερε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν με αντλίες, ωστόσο «η ροή και η πίεση του νερού ήταν πάρα πολύ μεγάλη».

Κακοκαιρία σε Κορινθία και Αργολίδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Κορινθία, με έντονη χαλαζόπτωση να σημειώνεται αυτή την ώρα στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Άργους και συγκεκριμένα από Δερβενάκια έως το Φίχτι.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο δρόμος «άσπρισε» από το χαλάζι, ενώ η ορατότητα για τους οδηγούς είναι περιορισμένη. Οι αγρότες της περιοχής αναφέρουν ζημιές σε ελιές και άλλες καλλιέργειες.

Κλειστά σχολεία στη Μεγαλόπολη

Στο μεταξύ, λόγω πάλι της έντονης βροχόπτωσης σε περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας, μέχρι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, με απόφαση του δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

Απεγκλωβίστηκε έγκυος και μεταφέρθηκε για να γεννήσει στην Τρίπολη

Κλειστός παρέμεινε νωρίτερα ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα στο ύψος του κόμβου Παραδεισίων.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί, όταν από την έντονη βροχόπτωση έσπασε παρακείμενο ρέμα και ο δρόμος πλημμύρισε. Η κυκλοφορία διακόπηκε και στα δύο ρεύματα, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και της Πυροσβεστικής για να παρασχεθεί βοήθεια στους επιβάτες δύο οχημάτων, που κόλλησαν στο πλημμυρισμένο μέρος.

Παράλληλα δημιουργήθηκε μία μεγάλη ουρά από οχήματα, που περίμεναν να καθαριστεί ο δρόμος. Σε ένα από αυτά βρισκόταν μία έγκυος γυναίκα από την Καλαμάτα, η οποία κατευθυνόταν στο Νοσοκομείο Άργους για να γεννήσει. Κατά την αναμονή όμως έσπασαν τα νερά και με μέριμνα της Αστυνομίας μεταφέρθηκε τελικά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης για να γεννήσει.

