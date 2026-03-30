Κακοκαιρία «Erminio»: Στο «κόκκινο» η χώρα με καταιγίδες, 10 μποφόρ και πλημμύρες – Σε ποιες περιοχές
Έντονα φαινόμενα σε όλη την Ελλάδα – Κόκκινος συναγερμός για Αττική και Δωδεκάνησα
Σε φάση έντονης επιδείνωσης εισέρχεται ο καιρός στη χώρα, καθώς η κακοκαιρία «Erminio» αναμένεται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας το διήμερο 1-2 Απριλίου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει κόκκινες προειδοποιήσεις για αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, επισημαίνοντας τον αυξημένο κίνδυνο επικίνδυνων φαινομένων.
Δύο βαρομετρικά χαμηλά φέρνουν «δύσκολες» συνθήκες
Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κακοκαιρία οφείλεται στην ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών – το ένα από τη Νότια Ιταλία και το άλλο από τη Βόρεια Αφρική.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για μια «ζόρικη και επικίνδυνη» κατάσταση, τονίζοντας ότι η Τετάρτη 1 Απριλίου θα είναι η πιο κρίσιμη ημέρα.
Όπως εξηγεί, στην Αττική τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ύψη βροχής από 30 έως 90 χιλιοστά, με τον κύριο όγκο να εκδηλώνεται από το μεσημέρι έως το βράδυ.
Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η ποσότητα – αλλά η ένταση
Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στη ραγδαιότητα των φαινομένων.
Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, εάν μεγάλος όγκος νερού πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα (20–40 mm ανά ώρα), τότε αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για:
αστικές πλημμύρες
υπερχειλίσεις ρεμάτων
προβλήματα στο οδικό δίκτυο
Σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις ακόμη και χωρίς ακραία συνολικά ύψη βροχής.
Θυελλώδεις άνεμοι και κύματα έως 6 μέτρα
Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου προειδοποιεί για πολύ ισχυρούς ανέμους, ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα.
Όπως σημειώνει:
οι άνεμοι θα φτάσουν τα 10-11 μποφόρ
οι ριπές θα είναι ακόμη ισχυρότερες
το ύψος κύματος θα αγγίξει τα 5-6 μέτρα
Πού θα χτυπήσει περισσότερο η κακοκαιρία
Οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι:
- Πιερία και Χαλκιδική
- Θεσσαλία και Σποράδες
- Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια
- Ανατολική και νότια Πελοπόννησος
- Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου
Αναλυτικά οι προειδοποιήσεις της ΕΜΥ
Τετάρτη 1 Απριλίου
Ιόνιο: ισχυρές βροχές από νωρίς (πορτοκαλί προειδοποίηση)
Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησος, Θεσσαλία: έντονα φαινόμενα όλη την ημέρα (κόκκινη)
Αττική: ισχυρές βροχές από το πρωί έως το βράδυ (κόκκινη)
Δωδεκάνησα: έντονα φαινόμενα από το απόγευμα (κόκκινη)
Πέμπτη 2 Απριλίου
Δυτική και νότια Πελοπόννησος: ισχυρές καταιγίδες (κόκκινη)
Κεντρική Μακεδονία: έντονα φαινόμενα (πορτοκαλί)
Κρήτη: επιδείνωση από το μεσημέρι (κόκκινη)
Παράλληλα, πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
Δύσκολη πρόγνωση λόγω αλληλεπίδρασης συστημάτων
Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι η αλληλεπίδραση των δύο βαρομετρικών χαμηλών καθιστά την πρόγνωση ιδιαίτερα σύνθετη.
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει:
τοπικά πολύ ισχυρές καταιγίδες
μεγάλες διαφορές φαινομένων σε μικρές αποστάσεις
ενίσχυση ανέμων και ριπών
Σε ορισμένες περιοχές, ο 24ωρος υετός ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 100 mm.
Σύσταση προς τους πολίτες
Οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή και περιορισμό μετακινήσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.
Η κακοκαιρία «Erminio» μπορεί να μην είναι πρωτοφανής, ωστόσο τα χαρακτηριστικά της –ένταση, διάρκεια και γεωγραφική έκταση– την καθιστούν ένα από τα πιο απαιτητικά καιρικά φαινόμενα της περιόδου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News