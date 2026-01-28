Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους

Με το όνομα “Kristin” βαφτίστηκε το οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει τη χώρα από την Πέμπτη, με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο και πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

28 Ιαν. 2026 14:41
Pelop News

Η κακοκαιρία με την ονομασία «Kristin» βρίσκεται προ των πυλών και αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, θέτοντας σε πορτοκαλί συναγερμό οκτώ περιοχές της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται αρχικά στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά, ενώ στη δυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αργά το απόγευμα.

Στη συνέχεια, το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί στη Θράκη και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, ενώ πρόσκαιρες καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 7 έως 8 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι το βαρομετρικό χαμηλό «Kristin» ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, δημοσιεύοντας χάρτες με τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Για σήμερα Τετάρτη, τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, με βροχές κυρίως στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ήπιες για την εποχή τιμές, με μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ από την Παρασκευή ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

