Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και κίνδυνο πλημμυρών: Σε καθεστώς «Red Code» έξι Περιφέρειες

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης («Red Code») τέθηκαν σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, έξι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, λόγω της επιδείνωσης του καιρού και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το καθεστώς «Red Code» αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να ενεργοποιήσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αξιολογηθεί η ετοιμότητα των μηχανισμών και να ληφθούν μέτρα πρόληψης.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία προκαλεί προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ακυρώθηκαν πρωινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, ενώ δεμένα παραμένουν και τα δελφίνια που εξυπηρετούν τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, για σήμερα προβλέπεται επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 3 (Σημαντική), με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα ξεκινούν από τα δυτικά και επεκτείνονται σταδιακά σε περιοχές της ανατολικής και κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Κρήτης, των Κυκλάδων, των Σποράδων, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην Αττική, όπου αναμένονται βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, τα φαινόμενα δεν χαρακτηρίζονται ακραία, ωστόσο απαιτείται αυξημένη εγρήγορση, ειδικά σε περιοχές με ευάλωτες υποδομές και σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά από προηγούμενα επεισόδια κακοκαιρίας.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά σε ρέματα, πρανή και οδικά δίκτυα με περιορισμένη απορροή υδάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



