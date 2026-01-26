Ο καιρός σήμερα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πορτοκαλί συναγερμός στη Δυτική Ελλάδα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Συνεχίζονται τα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια νησιά. Πότε αναμένεται βελτίωση

26 Ιαν. 2026 7:49
Pelop News

Σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα δυτικά, τα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας.

Διαβάστε επίσης: Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και κίνδυνο πλημμυρών: Σε καθεστώς «Red Code» έξι Περιφέρειες

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό η Δυτική Ελλάδα, η Κεντρική – Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

  • Δυτική Μακεδονία: 3 έως 10 °C
  • Υπόλοιπη Μακεδονία & Θράκη: 10 έως 14-15 °C
  • Ήπειρος: 11 έως 17 °C
  • Θεσσαλία: 7 έως 14 °C
  • Στερεά Ελλάδα: 11 έως 14 °C
  • Πελοπόννησος: 6 έως 14 °C
  • Ιόνια Νησιά: 10 έως 17 °C
  • Βόρειο Αιγαίο: 12 έως 15 °C
  • Υπόλοιπο Αιγαίο: 12 έως 14-15 °C
  • Κρήτη: 14 έως 17 °C

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές – νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα ανατολικά, νοτιοανατολικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Στα νότια και στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ.

Αττική

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Άνεμοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 15 °C.

Θεσσαλονίκη

Βροχές και καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και στο Θερμαϊκό 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 15 °C.

Πάτρα

Βροχές και στην Πάτρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8°C έως 11°C. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη 27/1

Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι-απόγευμα στο Ιόνιο, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα και από τα δυτικά, εκτός από την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και ανατολικά. Άνεμοι: νότιοι νοτιοδυτικοί 4-6, τοπικά 7 μποφόρ στα ανατολικά και νότια. Στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι βορειοδυτικοί 4-5, βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση: 14-16 °C στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, 12-13 °C βορειοδυτικά, 17-18 °C στα υπόλοιπα.

Την Τετάρτη 28/1

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές. Άνεμοι: νότιοι 4-6 μποφόρ στα δυτικά, δυτικοί νοτιοδυτικοί 4-5 στα ανατολικά. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά.

Την Πέμπτη 29/1

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, που γρήγορα θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Τις βραδινές ώρες εξασθένηση και περιορισμός στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις στα ορεινά δυτικής και βόρειας χώρας. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4-6, στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα νότια.

Την Παρασκευή 30/1

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά. Άνεμοι δυτικοί 3-4, στα νότια πελάγη 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

