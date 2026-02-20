Κακοκαιρία με «σπασμένη» γραμμή καταιγίδων: Σε εξέλιξη οργανωμένο κύμα αστάθειας σε πολλές περιοχές της χώρας

Σημαντική επιδείνωση του καιρού καταγράφεται στη χώρα, καθώς ένα οργανωμένο σύστημα καταιγίδων, γνωστό ως «σπασμένη γραμμή λαίλαπας», κινείται από τα δυτικά προς ανατολικότερες περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο. Τα φαινόμενα έχουν ήδη εκδηλωθεί σε τμήματα της δυτικής Ελλάδας και εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν και την Αττική από τις απογευματινές ώρες.

Η συγκεκριμένη μορφή καταιγίδων χαρακτηρίζεται από γραμμική διάταξη, όχι όμως συνεχόμενη, καθώς εμφανίζεται κατά τμήματα. Το σύστημα εντοπίστηκε αρχικά από τα βόρεια της Ηπείρου έως τα νότια της Ζακύνθου, με συνολικό μήκος που προσέγγισε τα 300 χιλιόμετρα, ενώ η εξέλιξή του παραμένει ενεργή.

Καιρός: Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου – Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι, στο επίκεντρο και η Δυτική Ελλάδα

Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε επτά γεωγραφικές ενότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δυτική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική ανάλυση, η ένταση και η συνοχή της γραμμής καταιγίδων εξαρτώνται από τη διάτμηση των ανέμων, την ατμοσφαιρική αστάθεια και τη δυναμική ψυχρών αερίων μαζών. Όταν αυτές οι συνθήκες συνδυάζονται, δημιουργείται ένα οργανωμένο σύστημα καταιγίδων που μπορεί να εμφανίζεται είτε ως συνεχής είτε ως διακεκομμένη γραμμή.

Για την Αττική, η διέλευση καταιγίδων θεωρείται πιθανή τις απογευματινές και βραδινές ώρες, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ακραία φαινόμενα. Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω οργάνωση της καταιγίδας καθώς θα κινείται προς το Αιγαίο.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της αστάθειας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια οργανωμένη φάση κακοκαιρίας που ενδέχεται κατά τόπους να δώσει ισχυρές καταιγίδες, χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται ως πρωτόγνωρη.

