Κακοκαιρία σαρώνει τα Δωδεκάνησα: Θάλασσα «βγήκε» στο λιμάνι της Ρόδου – BINTEO με δραματική προσπάθεια πρόσδεσης πλοίου

H κακοκαιρία που πλήττει από χθες το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στα Δωδεκάνησα, προκαλώντας έντονα φαινόμενα στη Ρόδο.

Διαβάστε επίσης: Δυο νεκροί από την κακοκαιρία – ΒΙΝΤΕΟ Η στιγμή που τέραστιο κύμα «καταπίνει» Λιμενικό

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το λιμάνι της Ρόδου, όπου η φουρτουνιασμένη θάλασσα «βγήκε» στον παραλιακό δρόμο, ενώ πλοίο της εταιρείας SAOS δυσκολεύτηκε σημαντικά να δέσει λόγω των ισχυρών ανέμων και των μεγάλων κυμάτων.

Από την ένταση του καιρού δεν γλίτωσαν και τα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν στο λιμάνι, τα οποία υπέστησαν ζημιές καθώς χτυπιόντουσαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στα Δωδεκάνησα θα συνεχιστούν οι νεφώσεις με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες έως το απόγευμα της Πέμπτης. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6-7 μποφόρ, στα νότια 8-10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια 3-4 βαθμούς χαμηλότερη).

Δείτε ακόμα: Κακοκαιρία σε εξέλιξη με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμουν: Πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από το απόγευμα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές επιπτώσεις σε θαλάσσιες μεταφορές και αλιεία.

Πηγή φωτό-video: Rodos live news 24h

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



