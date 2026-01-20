Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές σε όλη Ελλάδα θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο

Πλέον σε αναμονή της κακοκαιρίας που αναμένεται να «σαρώσει» τη χώρα μας, κλειστά πρόκειται να παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, αρκετά σχολεία.

Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία

Υπενθυμίζεται, ότι έχει ήδη ανακοινωθεί πως δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Αττικής ενώ σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, η εκπαιδευτική διαδικασία υποχρεωτικά θα διεξαχθεί με τηλεκπαίδευση – εφόσον δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα.

Σημειώνεται, ότι λόγω της κλιμάκωσης των φαινομένων, η λίστα με τις σχολικές μονάδες, που αναστέλλουν τη λειτουργία τους είναι δυναμική, καθώς ενδέχεται να ανακοινωθούν αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και από άλλους Δήμους, εκτός όσων ακολουθούν.

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο (21/1):

Πάτρα

Με απόφαση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του δήμου Πατρέων αναστέλλεται η λειτουργία των Σχολείων Α΄βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, στη Δημοτική Ενότητα Ρίου και στο Αρκτικό Διαμέρισμα από την οδό Κανελλοπούλου μέχρι το Ρίον (συμπεριλαμβάνονται Συχαινά, Βούντενη κλπ).

Συγκεκριμένα:

Δημοτική ενότητα Ρίου

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών, ΓΕΛ Καστριτσίου, ΓΕΛ Ρίου, Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, Γυμνάσιο Καστριτσίου, Γυμνάσιο Ρίου, 1ο Νηπ. Ρίου, 2ο Νηπ. Ρίου, Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών, Νηπ. Πανεπιστημίου Πατρών, Νηπ. Άνω Καστριτσίου, Νηπ. Κ. Καστριτσίου, Νηπ. Αγ. Βασιλείου, Νηπ. Ακταίου, Νηπ. Αραχωβιτίκων, Νηπ. Δρεπάνου, Νηπ. Ψαθοπύργου, Νηπ. Σελλών, 2/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών, 8/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών, Δ.Σ Αγ.Βασιλείου, Δ.Σ Αραχωβιτίκων, Δ.Σ Άνω Καστριτσίου, Δ.Σ Κ. Καστριτσίου, Δ.Σ Ακταίου, Δ.Σ Δρεπάνου, Δ.Σ Ρίου, Δ.Σ Σελλών, Δ.Σ Ψαθοπύργου.

Αρκτικό Διαμέρισμα

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων, Ειδικό Νηπ. Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων, 38ο Νηπ., 43ο Νηπ., 49ο Νηπ., 65ο Νηπ., 48ο Νηπ., 49ο Δ.Σ, 40ο Δ.Σ, 43 Δ.Σ., 59ο Δ.Σ, 62ο Δ.Σ, ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, 13ο Γυμνάσιο, 9ο ΓΕΛ.

Η αναστολή λειτουργίας των εν λόγω σχολείων αποφασίστηκε εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που επικρατεί με θυελλώδεις ανέμους που προκαλούν πτώσεις δένδρων, διακοπές ηλεκτροδότησης κλπ.

Η Πολιτική Προστασία και οι εργαζόμενοι του Δήμου, από το πρωί σήμερα παρεμβαίνουν σε όσες περιπτώσεις υπήρξαν πτώσεις δένδρων κλπ, απομακρύνοντας κλαδιά, λαμβάνοντας μέτρα για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και αποκαθιστώντας την κυκλοφορία.

Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή να παρέμβουν όπου χρειαστεί για να το νέο κύμα που, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται να πλήξει την περιοχή από το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη.

Δήμος Ευρώτα

Ανακοινώθηκε η προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ευρωτα, για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες καθώς και την αποφυγή έκθεσης τους σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Με ευθύνη των διευθυντών των Σχολικών Μονάδων όλων των Βαθμίδων, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και μαθητών των εν λόγω μονάδων.

Δήμος Αμφιλοχίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή της Δ.Ε. Ινάχου. αναστέλλεται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Ινάχου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Γενικό Λύκειο Εμπεσού), του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εμπεσού και του Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας.

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Διαμαντόπουλου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, εσπερινά σχολεία, ΣΔΕ, ΣΑΕΚ κ.λπ.) την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούν και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.

Δήμος Μονεμβασίας

Λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, (ΕΜΥ) αναστέλλει τη λειτουργία την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας και όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.

Κλειστά σχολεία σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και στους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας

Με απόφαση των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες.

Δήμος Θήρας

Με την υπ’ αριθμ. 17/2026 απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, θα πραγματοποιηθούν έργα του ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας των οποίων θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Ο συνδυασμός των ιδιαίτερων συνθηκών, καθιστά απαγορευτική την δια ζώσης λειτουργία των τάξεων.

Συγκεκριμένα, για το Δήμο Θάσου ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών την Τετάρτη 21-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Μαριών (έδρα του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών) στις 21-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο 21-01-2026, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.

Επισημαίνεται, ότι στο Δήμο Θάσου, η τμηματική αναστολή της λειτουργίας των σχολείων λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζεται αύριο, 21/1, για τρίτη ημέρα.

Σε επικοινωνία που είχε το protothema.gr με τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διερευνηθεί η αιτία για την διακοπή ρεύματος, η απάντηση ήταν «κατασκευές», χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις. Επίσης, από πλευράς Δήμου Θάσου, έγιναν οι εξής επισημάνσεις στο protothema.gr σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου αύριο, 21/1: «Εκτελούνται εργασίες – μπορεί να είναι συντήρηση δικτύου, να κόβουν δέντρα κοντά σε καλώδια, μπορεί να γίνονται και πέντε διαφορετικές εργασίες ταυτόχρονα… ο,τιδήποτε. Κατά συνέπεια, όπου υπάρχει διακοπή ρεύματος, κλείνει το σχολείο γιατί δεν υπάρχει θέρμανση. Αυτός είναι ο μόνος λόγος σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Κλείνουμε τα σχολεία για τις μικρές ηλικίες…. Προφανώς είναι οι εργασίες που κάνουν για να είμαστε εντάξει το καλοκαίρι – το ακριβές περιεχόμενο των εργασιών αυτών, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε», αναφέρουν από το γραφείο δημάρχου, κ. Ελευθέριου Κυριακίδη.

Σημειώνεται, ότι εξαιτίας προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ, δεν έχουν λειτουργήσει τα σχολεία και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας θα λειτουργήσουν κανονικά

Με ανακοίνωση του Δήμου Γλυφάδας, έγινε γνωστό ότι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας θα λειτουργήσουν κανονικά την Τετάρτη (21/1).

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, με «γνώμονα τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων που δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση των φαινομένων στην πόλη αύριο το πρωί αναμένεται – σύμφωνα με τις προβλέψεις – να επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση, οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας θα λειτουργήσουν κανονικά».

