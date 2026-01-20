Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία

Στην Ελλάδα κόκκινος συναγερμός έχει χτυπήσει για πέντε περιφέρειες, μεταξύ τους η Πελοπόννησος και η Αττική, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Απόφαση του Δήμου Πατρέων για κλείσιμο των σχολείων, ποιες Ενότητες αφορά

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το φαινόμενο θα είναι κατηγορίας 5, δηλαδή ακραίο φαινόμενο.

Εν τω μεταξύ οι Αρχές κινητοποιούνται ενόψει των φαινομένων. Αύριο Τετάρτη τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι κλειστά στην Αττική, με απόφαση της Περιφέρειας.

Οι περιοχές που θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, θα φέρει σημαντική επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, την Τετάρτη, αναφέρει το meteo.gr

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στοn νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

Ακραία φαινόμενα την Τετάρτη

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

Α. οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. οι τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. οι κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.

Σε αυτό το πλαίσιο και με θέμα την κακοκαιρία συνεκλήθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολ. Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

– Αττική

– Πελοπόννησος

– Στερεά Ελλάδα

– Θεσσαλία

– Δυτική Μακεδονία

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Ο καιρός την Τετάρτη

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδίως στην Αττική, ενώ τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ και γνωστό μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα από αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Ολόκληρη η ανάρτησή του

⚠️⚠️⚠️EΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

✅Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της… pic.twitter.com/A3b8lM69bu — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 20, 2026

Τετάρτη: Η πιο επικίνδυνη ημέρα

Η Τετάρτη χαρακτηρίζεται ως η πλέον κρίσιμη ημέρα της κακοκαιρίας. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου προειδοποιεί για θυελλώδεις ανέμους, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και το Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για την Αττική, καθώς –όπως τονίζει– αναμένεται μεγάλος όγκος βροχής σε όλο το Λεκανοπέδιο.

Παράλληλα, προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας.

Καλλιάνος: Η χώρα «κομμένη στα δύο»

Ο Γιάννης Καλλιάνος εξηγεί ότι το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο, το οποίο μεταφέρει θερμές και υγρές αέριες μάζες, θα συγκρουστεί με το ψύχος πάνω από τη χώρα. Το αποτέλεσμα θα είναι πυκνά χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, στη Θεσσαλία –κυρίως στα κεντρικά και δυτικά– θα χιονίζει πυκνά έως το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Ήπειρο πάνω από τα 500 μέτρα, ενώ στη Μακεδονία οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν οριακά κοντά στη Θεσσαλονίκη, από τα 100–200 μέτρα πέριξ της πόλης.

Την ίδια ώρα, στα κεντρικά και νότια τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, αναμένονται ισχυρότατες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10.

Υψηλός κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

«Ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική είναι πάρα πολύ αυξημένος την Τετάρτη», τονίζει ο Γιάννης Καλλιάνος, επισημαίνοντας ότι ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων, υψηλής υγρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρών.

Τσατραφύλλιας: Θα έχουμε μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες αύριο στην Αττική, χιόνια και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά και τα ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας όπως τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα. Παράλληλα, ισχυρές καταιγίδες με πιθανότητα πλημμυρικών επεισοδίων αναμένονται την Τετάρτη σε Ιόνιο, Αιγαίο, Αττική, ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, με ανέμους που θα φτάνουν τα 9–10 μποφόρ. Ο ίδιος συνιστά αυξημένη προσοχή και για την Πέμπτη, καθώς τα φαινόμενα δεν θα υποχωρήσουν άμεσα.

Όπως προειδοποιεί: Τα σημαντικότερα προγνωστικά κέντρα συγκλίνουν για μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες (περίπου το νερό του μήνα και περισσότερο ) αύριο στην Αττική.

Ο καιρός την Τετάρτη 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο 24-01-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



