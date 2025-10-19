Κακοκαιρία: Στην Αχαΐα το μεγαλύτερο ύψος βροχής σε όλη τη χώρα

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν τα φαινόμενα να συνεχιστούν και τη Δευτέρα, κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας, με σταδιακή βελτίωση από την Τρίτη.

19 Οκτ. 2025 21:07
Pelop News

Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν την Κυριακή (19/10) σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου και του Νοτίου Ιονίου, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα να σημειώνεται στην Κάτω Βλασία Αχαΐας, όπου έφτασε τα 44,8 χιλιοστά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες το απόγευμα, ενώ συνολικά οκτώ μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν σημαντικά ύψη υετού. Στον σχετικό χάρτη του Αστεροσκοπείου αποτυπώνεται η κατανομή της βροχής έως τις 18:20, επιβεβαιώνοντας ότι η Αχαΐα βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

