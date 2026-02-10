Κακοκαιρία: Βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες από την Τετάρτη – Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία θα διαρκέσει από το βράδυ της Τετάρτης (11.2.26) μέχρι την Κυριακή (15.2.26).

10 Φεβ. 2026 16:56
Pelop News

Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να χτυπήσει πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες μέρες.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, οι περιοχές που θα χτυπηθούν είναι η δυτική Ελλάδα, η νότια Κρήτη, η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στην Αττική το βράδυ της Τετάρτης και το βράδυ της Τσικνοπέμπτης.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα,τη νότια Κρήτη, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τετάρτη βράδυ και Τσικνοπέμπτη βράδυ τα περισσότερα φαινόμενα στην Αττικη.

Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος αλλά αν θέλετε να ψήσετε προτιμήστε μεσημεριανές ώρες που θα εκδηλωθούν τα λιγότερα φαινόμενα. Αύριο θα σας πω περισσότερα».

