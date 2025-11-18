Κακοποιούσε σεξουαλικά 12χρονη στο δωμάτιο της ίδιας του της κόρης – Καταδικάστηκε 51χρονος στη Θεσσαλονίκη

Στη φυλακή οδηγείται ένας άνδρας 51 χρόνων, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά ένα 12χρονο κορίτσι, μέσα στο δωμάτιο της ίδιας του της κόρης, σε περιοχή κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 9 ετών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια στη φυλακή αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μετά την ετυμηγορία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου θα μπει στην φυλακή.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2021 όταν η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε στην καθηγήτριά της τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του πατέρα της φίλης της, με τον οποίο έχουν και μακρινή συγγένεια. Η δασκάλα με τη σειρά της απευθύνθηκε στις αρχές και έτσι η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο κατηγορούμενος την κακοποίησε σεξουαλικά τέσσερις φορές, όταν επισκεπτόταν την κόρη του, με την οποία έκαναν παρέα.

Μάλιστα, οι αδιανόητες πράξεις γίνονταν μέσα στο δωμάτιο της κόρης του, όταν ήταν και η ίδια παρούσα, με τον κατηγορούμενο να προσπαθεί να μην γίνει αντιληπτός. Όταν η κόρη του έμαθε για την καταγγελία, φέρεται να κατέγραψε σε ημερολόγιο την αηδία της για τις πράξεις του πατέρα της.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις, ενώ μετά το τέλος της δίκης η μητέρα της ανήλικης ξέσπασε σε κλάματα και είπε ότι επιτέλους το παιδί της δικαιώνεται.

