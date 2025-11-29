Κακοσαίος: Η σχέση του με το ποδόσφαιρο, η δραματική σχολή που άφησε στη μέση και η αγάπη του για το τραγούδι

Ο Γιώργος Κακοσαίος μίλησε για τα παιδικά του όνειρα και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, τις αποφάσεις που άλλαξαν τη ζωή του, αλλά και τη σχέση του με τους θαυμαστές του.

«Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση και θα με έδιωχναν από τη δουλειά, με κράτησαν οι συνάδελφοι», φορτισμένη αποκάλυψη από τη Βίκυ Κατατζόγλου

Ο νεαρός τραγουδιστής αναφέρθηκε στην πορεία του από το ποδόσφαιρο στο τραγούδι, αλλά και για τη στάση ζωής που κρατά σήμερα απέναντι στη δουλειά και στα social media.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε», ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι, όπως πολλά αγόρια της ηλικίας του, έτσι και εκείνος είχε αρχικά ονειρευτεί μια καριέρα στο ποδόσφαιρο. Όπως εξήγησε, στο μυαλό του υπήρχε ένα ξεκάθαρο πλάνο, πρώτα να γίνει ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια τραγουδιστής. Ωστόσο, στην πορεία τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν, καθώς, όπως παραδέχτηκε, δεν τα πήγαινε πλέον τόσο καλά στις προπονήσεις, ενώ παράλληλα άρχισε να γράφει τα δικά του τραγούδια.

Το καθοριστικό σημείο ήρθε σε ένα τουρνουά στο εξωτερικό, όπου η απογοήτευση από τις εμφανίσεις του αποτέλεσε το «κερασάκι στην τούρτα» για να πάρει την τελική απόφαση. «Σε δύο αγώνες είχα φάει οκτώ γκολ. Οπότε, γύρισα απογοητευμένος τελείως. Μάζεψα τα παπούτσια μου τα ποδοσφαιρικά και τα γάντια μου σε έναν σάκο, τα πήγα στην ομάδα και είπα “παιδιά, διαλέχτε, εγώ τα παρατάω, τα λέμε στα μπουζούκια”», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η απόφασή του ήταν οριστική: «Τα παρατάω, δεν ασχολούμαι ξανά με το ποδόσφαιρο. Θα κάνω κάτι μέχρι να ξεκινήσω το τραγούδι». Τότε ήταν που αποφάσισε να ξεκινήσει σπουδές στη δραματική σχολή, με στόχο να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική βάση. «Ήθελα να ξεκινήσω μια σχολή, όπως και ξεκίνησα δραματική σχολή, προσπάθησα να την τελειώσω. Δεν την τελείωσα γιατί ξεκίνησε η δουλειά πολύ νωρίς. Πιο νωρίς από ό,τι περίμενα», ανέφερε, εξηγώντας ότι αρχικός του στόχος ήταν απλώς να πάρει ένα πτυχίο, προκειμένου στο μέλλον να μπορεί να ασχοληθεί και με την τηλεόραση ή το θέατρο, εφόσον το επιθυμούσε.

Μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο, όπως αποκάλυψε, δεν άντεχε ούτε να το παρακολουθεί.«Αφού σταμάτησα, δεν ξαναείδα ποδόσφαιρο για δύο χρόνια τουλάχιστον. Δεν ήθελα να βλέπω μπάλα. Ίσως όλη αυτή η ρουτίνα και η σκληρή προπόνηση μου το έβγαλε αντίθετα τελείως», είπε.

Παρά τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες, τόνισε ότι ήταν απόλυτα αποφασισμένος να παλέψει για το όνειρό του στο τραγούδι. «Να σου πω την αλήθεια, ήμουν αποφασισμένος. Θα δουλέψω όσο χρειαστεί για να μπορέσω να τα καταφέρω», δήλωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον κόσμο και τα μηνύματα που δέχεται μέσα από τα social media, υπογραμμίζοντας ότι επιλέγει συνειδητά τη στάση που κρατά. «Όπου λαμβάνω ευγένεια, δίνω ευγένεια. Όπου λαμβάνω κακία, δεν δίνω τίποτα», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως εκείνο που τον γεμίζει περισσότερο είναι η αγάπη του κοινού. «Μου αρέσει όταν μου λένε ότι πέρασαν ωραία στο πρόγραμμά μου. Αυτό με γεμίζει πιο πολύ απ’ όλα. Όταν μου γράφουν “υπέροχο πρόγραμμα”, “περάσαμε τέλεια”, “ευχαριστούμε πολύ”».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



