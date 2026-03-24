Κακουργηματική δίωξη για τους 22 του κυκλώματος με τις «μαϊμού» εταιρείες – Μέσα TikToker, μοντέλα και πρώην παίκτης ριάλιτι

Στο επόμενο, πιο βαρύ, στάδιο περνά η υπόθεση του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες και τα πλαστά τιμολόγια, μετά την άσκηση κακουργηματικής δίωξης σε βάρος των 22 συλληφθέντων. Η δικογραφία περιλαμβάνει επτά σοβαρά κακουργήματα, ενώ το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης αγγίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

24 Μαρ. 2026 13:07
Pelop News

Με ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων, σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προκάλεσε τεράστια ζημία στο Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ.

Κατά τις αρχές, από τη δράση του κυκλώματος ο ΕΦΚΑ φέρεται να ζημιώθηκε με εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φοροδιαφυγή υπολογίζεται σε 11 εκατ. ευρώ. Σε άλλο σκέλος της δικογραφίας γίνεται λόγος για συνολική ζημία που φτάνει τα 33 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο, μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιρειών-«βιτρίνα».

Οι 22 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου ο εισαγγελέας άσκησε, κατά περίπτωση, ποινικές διώξεις για σειρά ιδιαίτερα βαριών αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, η πλαστογραφία από κοινού, αλλά και η υποβολή και καταχώριση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη αδικήματα φοροδιαφυγής μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που ξεπερνούν τα όρια των 75.000 και 200.000 ευρώ, καθώς και φοροδιαφυγή με ποσό φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ. Παράλληλα, ασκήθηκε δίωξη και για διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, δηλαδή για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Πέρα από τα κακουργήματα, στους κατηγορούμενους αποδίδονται και πλημμεληματικές πράξεις, όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, το κύκλωμα φέρεται να είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο 226 εταιρειών. Ανάμεσά τους υπήρχαν επιχειρήσεις με πραγματική δραστηριότητα, άλλες καθαρά εικονικές, αλλά και εταιρείες-«κελύφη», οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των εικονικών παραστατικών και τη συγκάλυψη της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του δικτύου αποδίδουν οι αρχές σε τέσσερις λογιστές, οι οποίοι περιλαμβάνονται επίσης στους συλληφθέντες.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης περιλαμβάνεται γνωστός TikToker και επιχειρηματίας, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, διαφημίζει μπαρ και διαθέτει τέσσερα υποκαταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ. Στους συλληφθέντες βρίσκεται επίσης πρώην παίκτης γνωστού τηλεοπτικού ριάλιτι μαγειρικής, ο οποίος δεν είχε περάσει τελικά στη διαγωνιστική φάση, αλλά δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ, αλλά και δύο πολύ γνωστά μοντέλα, τα οποία απασχολούν συχνά την επικαιρότητα με την κοινωνική τους ζωή, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα στην υπόθεση.

Μετά την άσκηση των διώξεων, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Η υπόθεση περνά πλέον σε μια κρίσιμη φάση, καθώς το εύρος του δικτύου, ο αριθμός των εταιρειών και το οικονομικό μέγεθος της ζημίας συνθέτουν ένα από τα πιο βαριά σκέλη οικονομικού εγκλήματος που έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο.

