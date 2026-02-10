Καλαμπάκος: «Αν δεν ήταν ο Απόλλωνας δεν θα ήμουν εδώ, στα play-offs να κάνουμε αυτό που πρέπει»

Καλαμπάκος: «Αν δεν ήταν ο Απόλλωνας δεν θα ήμουν εδώ, στα play-offs να κάνουμε αυτό που πρέπει»
10 Φεβ. 2026 21:39
Pelop News

Στην ιστορία του Απόλλωνα που τον έπεισε να βρεθεί στη National League 1, στάθηκε ο νέος τεχνικός της ομάδας  Ντίνος Καλαμπάκος, κατά την διάρκεια της Συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε πριν από λίγη ώρα σε αίθουσα συνέντευξή  του κλειστού γηπέδου του Συλλόγου.

Στο πλευρό του έμπειρου τεχνικού ήταν οι δύο Αντιπρόεδροι του ΑΣ Απόλλων, Φώτης Μητρέλης και Γιάννης Γιαλούσης οι οποίοι τον καλωσόρισαν , αναφέρθηκαν στην πορεία του στον χώρο και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την συνεισφορά του για την αντιστροφή της εικόνας της ομάδας στη συνέχεια.

Αρχικά ο Έλληνας τεχνικός, τόνισε: «Για να είμαι εδώ εγώ τα πράγματα δεν είναι καλά, όμως κομμάτι της χαράς μου είναι ότι είμαι σε μια μεγάλη ομάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δουλέψω σε ομάδα της κατηγορίας αν δεν είχε το ειδικό βάρος του Απόλλωνα. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν έχει πάει καλά, δεν έχω παρακολουθήσω το πρωτάθλημα και δεν ξέρω πολλά πράγματά, Πρέπει γρηγορά να  κάνουμε την δουλειά μας για να αλλάξει αυτό. Το που θα φτάσουμε, είμαι αναρμόδιος να σας πω. Εχουμε ήδη μια ήττα, μας μένει να γυρίσουν οι τραυματίες, να φτιάξουμε μια ομάδα για να πάνε καλύτερα τα πράγματά, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να παίξουμε όλοι μαζί. Πιστεύω ότι μάγκα  σε κάνουν οι παίκτες οι μεσσίες έχουν τελειώσει. Οι παίκτες έχουν καταλάβει οτι κάτι δεν πάει καλά, ελπίζω με μπροστάρηδες τα παιδιά να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση

Σε ερώτηση για το τι μπορεί να αλλάξει: «Πρώτα από όλα πρέπει να δούμε ποιοι είναι διαθέσιμοι γιατί κάθε μέρα λείπουν παίκτες. Έλειπε ο Κιερ, τώρα υπάρχει ενδεχόμενο να λείψει πάλι ο Κιερ και ο Αθανασόπουλος στον αγώνα του Σαββάτου. Πρέπει να γυρίσουν υγιείς όλα τα παιδιά για να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει στα Play-offs

Σε ερώτηση για την κατάσταση των τραυματιών: «Η ενημέρωση είναι ότι ο Ανεστης μπορεί την επόμενη εβδομάδα  μπορεί να μας βοηθήσει για λίγο. Ο  Κιερ μετά από το επόμενο παιχνίδι. Θα είναι διαθέσιμος. Υπάρχουν προβλήματα, είναι δύσκολα, αλλά θα είμαστε σε επικοινωνία με τους γιατρούς για να δούμε τι θα κάνουμε στα επόμενα παιχνίδια».

