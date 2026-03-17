Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου

Ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 17 Μαρτίου ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, όμως δεν απολογήθηκε σήμερα, καθώς ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία. Πλέον, η απολογία του μεταφέρεται για αύριο, Τετάρτη 18 Μαρτίου, με τη δικαστική εξέλιξη να κρατά ανοιχτό το ενδιαφέρον γύρω από μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη.

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Είχε λάβει ήδη μία πρώτη προθεσμία το προηγούμενο Σάββατο, ωστόσο οι συνήγοροί του ζήτησαν εκ νέου χρόνο προετοιμασίας, αίτημα που έγινε δεκτό από την ανακρίτρια.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί και ο 19χρονος που ήταν παρών στο επεισόδιο μαζί με το θύμα και ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές. Ο 19χρονος, όπως και το δεύτερο άτομο, κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις δύο τελευταίες κατηγορίες να συνδέονται και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου.

Η υπόθεση παραμένει στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς ο 23χρονος έχει παραδεχθεί ότι ευθύνεται για το θανατηφόρο χτύπημα, υποστηρίζοντας όμως ότι βρισκόταν σε άμυνα. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται και για τα υπόλοιπα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, ενώ η ανάκριση αναμένεται να φωτίσει πληρέστερα το πώς ξεκίνησε και πώς κλιμακώθηκε η σύγκρουση που οδήγησε στον θάνατο του 20χρονου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



