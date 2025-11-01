Καλαμάτα: Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση του ροτβάιλερ – Προσπαθούσαν να τον σώσουν επί μία ώρα ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Καλαμάτα, τη στιγμή που ροτβάιλερ επιτίθεται σε 76χρονο άνδρα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και δαγκώνοντάς τον με σφοδρότητα. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκυλί ανήκε στην οικογένεια του θύματος. Μία γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όμως το πλήρωμα δεν μπορούσε να προσεγγίσει τον ηλικιωμένο, καθώς το ροτβάιλερ συνέχιζε να τον δαγκώνει.





Η επέμβαση της αστυνομίας

Ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ, μετά από δραματικές στιγμές, πυροβόλησε το ζώο προκειμένου να επιτραπεί στους διασώστες να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 76χρονος ο ίδιος φέρεται να ζήτησε από τον αστυνομικό να πυροβολήσει το σκυλί για να σωθεί, γεγονός που σημαίνει πως ο αστυνομικός δεν διώκεται ποινικά.

Η κατάσταση του θύματος

Ο άνδρας φέρει σοβαρά τραύματα από τα δαγκώματα και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και στη συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διασώστες χρειάστηκαν περίπου μία ώρα για να καταφέρουν να τον απομακρύνουν από το ζώο.





Τι δείχνουν τα βίντεο

Στο βίντεο ασφαλείας που ήρθε στο φως, ο 76χρονος φαίνεται να πλησιάζει το ροτβάιλερ, καθώς –όπως αναφέρουν οι συγγενείς του– προσπάθησε να περιποιηθεί τα τραύματά του.

Η οικογένεια δήλωσε ότι το ζώο βρισκόταν υπό την φροντίδα τους για πάνω από 10 χρόνια και δεν είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά στο παρελθόν, ωστόσο εξετάζεται εάν υπήρχαν ελλείψεις στη φροντίδα του.

Ένα δεύτερο βίντεο δείχνει τον άνδρα να βγάζει το σκυλί από τον περιφραγμένο χώρο, να επιχειρεί να του ψεκάσει κάποιο σπρέι και στη συνέχεια να το επιστρέφει μέσα, λίγο πριν δεχθεί την επίθεση.

