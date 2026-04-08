Καλαμάτα: Πάσχα με την αύρα της Μεσσηνίας

Μπορεί πολλά να την έχουν συνδυάσει με το καλοκαίρι, όμως και την Ανοιξη είναι ιδανική εποχή για επίσκεψη

08 Απρ. 2026 15:07
Pelop News

Μετράμε πλέον αντίστροφα για να γιορτάσουμε το φετινό Πάσχα και η επιλογή μας αφορά έναν οδικό προορισμό που πλέον είναι πιο κοντά στην Αχαΐα με την πρόσφατη παράδοση του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου.
Ο λόγος για την Καλαμάτα, η οποία είναι μία σύγχρονη πόλη που δεν της λείπει τίποτα και προσελκύει αρκετούς Ελληνες και ξένους τουρίστες σε όλη την διάρκεια του έτους.
Η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας είναι εξαιρετική και την περίοδο του Πάσχα, καθώς τα παραλιακά καταστήματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν και οι μυρωδιές της άνοιξης σου δείχνουν ότι πλησιάζει το καλοκαίρι.
Το Πάσχα στην Καλαμάτα χαρακτηρίζεται από έντονα παραδοσιακά έθιμα, με επίκεντρο τον φαντασμαγορικό σαϊτοπόλεμο την Κυριακή του Πάσχα, που αναβιώνει τους αγώνες του 1821. Οι «σαϊτολόγοι» (μπουλούκια) ρίχνουν σαΐτες (χάρτινους σωλήνες με μπαρούτι) δημιουργώντας ένα φλογερό θέαμα. Πραγματοποιείται παραδοσιακά το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα (συνήθως στο βόρειο πάρκινγκ του Νέδοντα), όπου ομάδες («μπουλούκια») με παραδοσιακές στολές, κρατώντας σαΐτες, αναβιώνουν τη μάχη κατά του τουρκικού ιππικού. Η προετοιμασία των σαϊτών ξεκινά από την Καθαρά Δευτέρα, με τα μπουλούκια να ετοιμάζουν εκατοντάδες σαΐτες για το έθιμο.
Επίσης, έχουμε και το Κάψιμο του Ιούδα που γίνεται στις γειτονιές της πόλης, όπως στη Ράχη και την Αγία Παρασκευή. Συμφώνα με την παράδοση, καίγεται ομοίωμα του Ιούδα, συχνά συνοδευόμενο από σαΐτες.
Επιπλέον, Καλαμάτα προσφέρει και δυνατότητες για βόλτες, καφέ, φαγητό και γλέντι.
Σημαντικό δέλεαρ αποτελεί και η γαστρονομία της, καθώς ο βασικός άξονας του πασχαλινού εορτασμού είναι η μεσσηνιακή κουζίνα. Το αρνί και το κατσίκι καταναλώνονται κυρίως ψητά στον φούρνο ή στη σούβλα, με απλές συνταγές που αναδεικνύουν την ποιότητα του κρέατος και του ελαιόλαδου Καλαμάτας. Συνοδευτικά πιάτα είναι οι πατάτες φούρνου, τα άγρια χόρτα (ραδίκια, σταμναγκάθι κ.ά.), οι σαλάτες με ντόπιο ελαιόλαδο και τα τοπικά τυριά, όπως φέτα και μυζήθρα. Στα γλυκά συναντώνται δίπλες και παραδοσιακά σιροπιαστά, χωρίς έντονη τοπική διαφοροποίηση.

[contaisu_summary]

