Καλάβρυτα: Αρχή την Τσικνοπέμπτη στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου

Ξεκινούν την ερχόμενη Πέμπτη (Τσικνοπέμπτη) οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στον Δήμο Καλαβρύτων. Φέτος, με συνολικά 18 εκδηλώσεις σε Καλάβρυτα, Κλειτορία, Δάφνη και Ψωφίδα, ο Δήμος με την πολύτιμη συνδρομή και συνεργασία Συλλόγων σ’ όλες τις Δημοτικές Ενότητες, έχει ετοιμάσει ένα σύνολο δράσεων που υπόσχονται κέφι, χορό, ξεφάντωμα, αναβίωση παραδοσιακών εθίμων και φυσικά παρελάσεις με τη συμμετοχή καρναβαλιστών κάθε ηλικίας.

«Καλούμε τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες μας να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Καλαβρύτων και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες μας. Η περίοδος των Απόκριων είναι συνδεδεμένη με τη χαρά και τη σάτιρα, με το κέφι, το χορό και τη μουσική. Είναι ένα διάλειμμα απ’ την καθημερινότητα μας, αναγκαίο και χαρούμενο. Καλές Απόκριες σε όλους», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων (πιθανές αλλαγές, διαφοροποιήσεις, προσθήκες κ.λπ. θ’ ανακοινωθούν έγκαιρα) αυτής της εβδομάδας στον Δήμο Καλαβρύτων έχει ως εξής:

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στην κεντρική πλατεία Καλαβρύτων, έναρξη των αποκριάτικων εκδηλώσεων (ώρα 1.30 μ.μ.).

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στα Καλάβρυτα (κεντρική πλατεία και πεζόδρομος), στις 2.30 μ.μ. αποκριάτικη μουσική παράσταση από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων.

Στις 3 μ.μ., παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών με την συνδιοργάνωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα», Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός», του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαβρύτων και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού.

Στις 4 μ.μ. παρουσίαση μοντέρνου χορού – Latin από τις μικρές χορεύτριες των τμημάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαβρύτων.

Και στις 5 το απόγευμα, αποκριάτικο πάρτι.

Στις 8 το βράδυ του Σαββάτου, στην Κλειτορία (Μαθητική Εστία) ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κλειτορίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στις 12 το μεσημέρι στα Καλάβρυτα, η αναβίωση του Γαϊδουρόγαμου με την συνδιοργάνωση του Θεατρικού Ομίλου Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος».

Και στις 3.30 μ.μ. μεγάλο αποκριάτικο γλέντι στην κεντρική πλατεία.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν έως την Καθαρά Δευτέρα. Κορύφωση τους το Σάββατο και την Κυριακή 21 – 22 Φεβρουαρίου σε Κλειτορία (Γαϊδουρόγαμος), Σκεπαστό, Δάφνη και Ψωφίδα.

