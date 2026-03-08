Καλάβρυτα: Δενδοφύτευση από την Ενωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος στο Κοιμητήριο ΒΙΝΤΕΟ

Η Ένωση Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος δημοσιοποιεί σήμερα το επίσημο βίντεο από την εθελοντική δενδροφύτευση που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Κοιμητήριο Καλαβρύτων, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαβρύτων.

Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών «Κοιμητήρια για τη Βιώσιμη Ευρώπη 2025: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί» και «Κήποι των 80» του Δικτύου Σημαντικών Νεκροταφείων της Ευρώπης (ASCE).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φυτεύτηκαν 80 νέα κυπαρίσσια, σε αναπλήρωση παλαιών δέντρων, ως συμβολική αναφορά στα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμμετοχή απογόνων των μαρτύρων και κατοίκων της περιοχής κατέστησε τη δράση μια ουσιαστική πράξη μνήμης, ειρήνης και συνέχειας.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο πραγματοποιείται ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ημέρας αφιερωμένης στη δύναμη, την αντοχή και τον πολυδιάστατο ρόλο των γυναικών. Για τα Καλάβρυτα, η ημέρα αυτή αποκτά ιδιαίτερο νόημα: οι γυναίκες του τόπου – οι μάνες και οι γιαγιάδες μας – δεν υπήρξαν απλώς επιζήσασες του Ολοκαυτώματος. Υπήρξαν δημιουργοί ζωής, φορείς της μνήμης, ενεργές πολίτισσες και θεμέλιο της συλλογικής μας ταυτότητας. Η ανθεκτικότητα, η αξιοπρέπεια και η αποφασιστικότητά τους παραμένουν μέχρι σήμερα ηθικός οδηγός για κάθε νέα γενιά.

Με τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Ένωση και ο Δήμος Καλαβρύτων υπενθυμίζουν την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και την προώθηση των αξιών της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

Τα νέα κυπαρίσσια αποτελούν σύμβολα ζωής και συνέχειας, ενώ το βίντεο καταγράφει τη συλλογική προσπάθεια να παραμείνει το Κοιμητήριο Καλαβρύτων ένας τόπος μνήμης, περισυλλογής και σεβασμού.

