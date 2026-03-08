Καλάβρυτα: Δενδοφύτευση από την Ενωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος στο Κοιμητήριο ΒΙΝΤΕΟ

Η δημοσιοποίηση του βίντεο πραγματοποιείται ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Καλάβρυτα: Δενδοφύτευση από την Ενωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος στο Κοιμητήριο ΒΙΝΤΕΟ
08 Μαρ. 2026 7:15
Pelop News

Η Ένωση Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος δημοσιοποιεί σήμερα το επίσημο βίντεο από την εθελοντική δενδροφύτευση που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Κοιμητήριο Καλαβρύτων, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαβρύτων.

Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών «Κοιμητήρια για τη Βιώσιμη Ευρώπη 2025: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί» και «Κήποι των 80» του Δικτύου Σημαντικών Νεκροταφείων της Ευρώπης (ASCE).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φυτεύτηκαν 80 νέα κυπαρίσσια, σε αναπλήρωση παλαιών δέντρων, ως συμβολική αναφορά στα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμμετοχή απογόνων των μαρτύρων και κατοίκων της περιοχής κατέστησε τη δράση μια ουσιαστική πράξη μνήμης, ειρήνης και συνέχειας.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο πραγματοποιείται ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ημέρας αφιερωμένης στη δύναμη, την αντοχή και τον πολυδιάστατο ρόλο των γυναικών. Για τα Καλάβρυτα, η ημέρα αυτή αποκτά ιδιαίτερο νόημα: οι γυναίκες του τόπου – οι μάνες και οι γιαγιάδες μας – δεν υπήρξαν απλώς επιζήσασες του Ολοκαυτώματος. Υπήρξαν δημιουργοί ζωής, φορείς της μνήμης, ενεργές πολίτισσες και θεμέλιο της συλλογικής μας ταυτότητας. Η ανθεκτικότητα, η αξιοπρέπεια και η αποφασιστικότητά τους παραμένουν μέχρι σήμερα ηθικός οδηγός για κάθε νέα γενιά.

Με τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Ένωση και ο Δήμος Καλαβρύτων υπενθυμίζουν την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και την προώθηση των αξιών της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

Τα νέα κυπαρίσσια αποτελούν σύμβολα ζωής και συνέχειας, ενώ το βίντεο καταγράφει τη συλλογική προσπάθεια να παραμείνει το Κοιμητήριο Καλαβρύτων ένας τόπος μνήμης, περισυλλογής και σεβασμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:10 Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Πώς θα κυκλοφορήσετε σήμερα στο κέντρο, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
10:03 Σκληρή γραμμή Τραμπ για τον πόλεμο: «Δεν θα μείνει κανείς ζωντανός»
10:00 Δυτική Ελλάδα: Το ΕΣΥ διαθέτει μόλις μία χειρουργό μαστού, μόλις 5 ογκολόγοι σε ΠΓΝΠ και «Αγ. Ανδρέα» για όλους τους καρκινοπαθείς
9:57 Σοκ και …«ΔΕΟΣ» κατά της φοροδιαφυγής: Ξεκινά η νέα υπερ-μονάδα της ΑΑΔΕ με 450 ελεγκτές και τεχνητή νοημοσύνη
9:50 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Γιατί τιμάται στις 8 Μαρτίου
9:43 Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Πώς κερδίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
9:36 Το σπιράλ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ΒΙΝΤΕΟ
9:31 Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Συγκινητικές στιγμές στο «Ελ. Βενιζέλος»
9:23 Με διπλό πρόσωπο ο καιρός της Κυριακής: Πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:15 Ισχυρός σεισμός στην Θεσπρωτία: Ανήσυχοι ξύπνησαν κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδος, τι λέει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ
9:03 Ισραηλινά πλήγματα πυρπολούν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην Τεχεράνη – Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου
7:15 Καλάβρυτα: Δενδοφύτευση από την Ενωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος στο Κοιμητήριο ΒΙΝΤΕΟ
22:56 Κέντρα δεδομένων: Μία απλή αναζήτηση στη Google ενεργοποιεί έως και 1.000 υπολογιστές!
22:44 Τσίγκας για ΝΕΠ: “Οταν το παιχνίδι παύει να κρίνεται στο νερό…”
22:39 Το ζώδιο που διανύει σούπερ περίοδο και έως το τέλος Απριλίου θα γνωρίζει μεγάλη τύχη!
22:21 Λούκα Ντόντσιτς: Αυτός είναι ο λόγος, που χωρίζει τη μητέρα των δύο παιδιών του
22:06 Επίθεση της Χεζμπολάχ-Ιρανός ΥΠΕΞ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με ένταση εάν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν, εκείνες θα έχουν την ευθύνη
21:48 Η δράση του ελληνικού FBI, πώς έφτασε στα ίχνη της πιο ισχυρής οικογένειας Ρομά για την απάτη – μαμούθ με τις χρυσές λίρες
21:40 Η ΝΕΠ εκτός τελικού, τώρα για την 3η θέση
21:36 Τα μέτρα που θα ισχύσουν στον αγώνα Κυπέλλου Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ