Καλάβρυτα: Εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου

Με μια ειδική τελετή στον Σταθμό Οδοντωτού στα Καλάβρυτα ξεκινούν οι επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 130 χρόνων λειτουργίας του ιστορικού σιδηροδρόμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου.

06 Μαρ. 2026 13:01
Την έναρξη των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 130 χρόνων λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου θα τιμήσουν τα Καλάβρυτα με ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 στον Σταθμό Οδοντωτού.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Καλαβρύτων και αποτελεί την αφετηρία ενός κύκλου δράσεων αφιερωμένων στην ιστορική διαδρομή του Οδοντωτού, ενός από τα πιο εμβληματικά σιδηροδρομικά δίκτυα της χώρας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί με την υποδοχή των επιβατών του πρώτου δρομολογίου από τη Φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Καλαβρύτων.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Καλαβρύτων, Αθανάσιο Παπαδόπουλο.

Στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί η επανεκκίνηση και παρουσίαση της ιστορικής ατμάμαξας Δ.Κ. 8001 από τον μηχανοδηγό Νίκο Ταγαρούλια.

Φωτογραφική έκθεση για την ιστορία του Οδοντωτού

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο «130 Χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος», η οποία θα παρουσιαστεί από τον συγκοινωνιολόγο Γιώργο Νάθενα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής θα απονεμηθούν επίσης τιμητικές πλακέτες στον Νίκο Ταγαρούλια και στον Αλέξη Λεχουρίτη για την προσφορά τους.

Η εκδήλωση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12:30 το μεσημέρι.

