Καλάβρυτα: Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τα προβλήματα στον Οδοντωτό

Αφορμή η νέα ακινητοποίηση συρμού με 77 άτομα

11 Φεβ. 2026 22:18
Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 18:00, ύστερα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Καλαβρύτων, Αθανάσιου Παπαδόπουλου, με μοναδικό θέμα τη λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Διαβάστε επίσης: Βλάβη στον Οδοντωτό: Ακινητοποιήθηκαν δύο αμαξοστοιχίες – 77 επιβάτες και επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο της συνεδρίασης θα αποτελέσουν τα ζητήματα ασφάλειας των επιβατών, η εικόνα και η αξιοπιστία του ιστορικού μέσου μεταφοράς, καθώς και η ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για τα συνεχιζόμενα τεχνικά προβλήματα.

Η απόφαση για τη σύγκληση του οργάνου ελήφθη μετά το τέταρτο κατά σειρά περιστατικό στη γραμμή του Οδοντωτού. Το τελευταίο σημειώθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 και αφορούσε διπλή βλάβη στην αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (12:50, Διακοπτό – Καλάβρυτα). Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στην περιοχή «Νιάματα», μεταφέροντας 77 επιβάτες.

Ο Δήμος Καλαβρύτων επισημαίνει ότι η ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ζητώντας σαφείς απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς για τα αίτια των επαναλαμβανόμενων βλαβών. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η σημασία διαφύλαξης της ιστορικής και τουριστικής αξίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 130 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

