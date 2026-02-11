Βλάβη στον Οδοντωτό: Ακινητοποιήθηκαν δύο αμαξοστοιχίες – 77 επιβάτες και επιχείρηση απεγκλωβισμού

Βλάβη παρουσίασε σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό), με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί κοντά στην περιοχή Νιάματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία για την παροχή βοήθειας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της βλάβης, και οι δύο συρμοί ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση.

Στο σημείο έχει κληθεί η ΕΜΑΚ προκειμένου να συνδράμει στη διαδικασία απεγκλωβισμού, ενώ έχει ενημερωθεί και η Πολιτική Προστασία. Η εταιρεία επισημαίνει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ασφαλή και οργανωμένη απομάκρυνση των επιβατών.

Στον πρώτο συρμό επέβαιναν 77 επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τη Hellenic Train, είναι καλά στην υγεία τους. Το προσωπικό της εταιρείας παραμένει στο πλευρό τους, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλλουν προσπάθειες ώστε η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία για τους επιβάτες.

