Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά

06 Μαρ. 2026 15:24
Pelop News

Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, τον Δήμο Καλαβρύτων και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια συνεχίζει τις δράσεις προληπτικής ιατρικής μέσα στον Φεβρουάριο στον Δήμο Καλαβρύτων, αυτή τη φορά την Τετάρτη 11 Μαρτίου στον Μικρό και Μεγάλο Ποντιά Καλαβρύτων (9 π.μ. – 2 μ.μ.).   

Αντικείμενο του έργου είναι η δωρεάν διενέργεια προληπτικών εξετάσεων σε πολίτες που διαμένουν σε περιοχές και νησιά με λιγότερους από 10.000 μόνιμους κατοίκους. Οι εξετάσεις αφορούν όλους τους ενήλικες πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας.

Για την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟμΥ) του ΕΟΔΥ. Για τους σκοπούς του έργου, το υφιστάμενο προσωπικό των ΚΟμΥ θα ενισχυθεί από γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ταυτόχρονα με τις ανοιχτές δράσεις, επισημαίνεται ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν και κατ΄οίκον επισκέψεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των Κ.Ομ.Υ, λόγω αδυναμίας μετακίνησης των ατόμων.

Από τις 9 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα της Τετάρτης, οι Υπηρεσίες που θα διατεθούν στους δημότες περιλαμβάνουν:

  • Ενημέρωση για προγράμματα Πρόληψης.
  • Εγγραφή στην Άυλη συνταγογράφηση.
  • Διεκπεραίωση συνταγογράφησης και έκδοση παραπεμπτικών.
  • Κλινική εξέταση ενηλίκων με μηχανήματα με μηχανήματα γρήγορης μέτρησης (POC) Χοληστερόλη • Τριγλυκερίδια • Αιμοσφαιρίνη/αιματοκρίτης • Γλυκόζη • Πίεση • Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου• Δείκτης μάζας σώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των ΚΟμΥ στην περιοχή σας και για τον προγραμματισμό κατ’ οίκον επισκέψεων, μπορείτε να καλείτε στην τηλεφωνική γραμμή 1135 (Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-16:00).

