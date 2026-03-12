Καλάβρυτα: Υπεγράφη το έργο για τον δρόμο προς Κέρτεζη – Παρέμβαση 1,4 εκατ. ευρώ σε άξονα 5,5 χιλιομέτρων

Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο αποκατάστασης και αναβάθμισης της επαρχιακής οδού από τη διασταύρωση Καλαβρύτων – Πριολίθου έως την Τοπική Κοινότητα Κέρτεζης, προχώρησε σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, συνολικού μήκους 5,5 χιλιομέτρων, που στοχεύει στην άρση της επικινδυνότητας και τον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου της περιοχής.

Το έργο, με τίτλο «βελτίωση επαρχιακής οδού Κέρτεζης Δήμου Καλαβρύτων» είναι προϋπολογισμού 1,4 εκατ ευρώ και έρχεται να δώσει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα προσβασιμότητας, καθώς ο υφιστάμενος δρόμος, πλάτους μόλις 4 μέτρων σε πολλά σημεία, καθιστούσε αδύνατη την ασφαλή διέλευση οχημάτων και από τις δύο κατευθύνσεις.

Με τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται, θα πραγματοποιηθεί διαπλάτυνση και πλήρης ασφαλτόστρωση της οδού, εξασφαλίζοντας άνετη και ασφαλή κυκλοφορία. Προβλέπεται, επίσης, η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και λιθοδομών, καθώς και σύγχρονων τεχνικών έργων για την αποτελεσματική απορροή των ομβρίων υδάτων

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι εργασίες στο τμήμα των 2 χιλιομέτρων που διασχίζει τον αναδασμό Κέρτεζης, διευκολύνοντας την κίνηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης ανέφερε: «Κάνουμε πράξη μια δέσμευση απέναντι στους κατοίκους της Κέρτεζης και των Καλαβρύτων. Απέναντι σε ανθρώπους που επέμειναν για τη χρησιμότητα του έργου. Με τη διαπλάτυνση και τον εκσυγχρονισμό αυτού του οδικού άξονα, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια στην ύπαιθρο. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έργα ουσίας που στηρίζουν την τοπική οικονομία και ενισχύουν το τουριστικό μας προϊόν».

