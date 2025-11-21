Καλάβρυτα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερνίτσα

Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

21 Νοέ. 2025 16:48
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική περιοχή μεταξύ των χωριών Κερνίτσα και Βρώσθενα Διακοπτού, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσβατο και βρίσκεται στο όριο του Φαραγγιού του Βουραϊκού, έπνεαν ισχυροί άνεμοι που δυσχέραιναν το έργο των πυροσβεστών.

Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας, Πύραρχος Βασίλης Μαρτζάκλης. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες, καθώς και κλιμάκιο 5 ατόμων της 6ης ΕΜΟΔΕ. Παρόντες ήταν επίσης οι διοικητές Αιγίου και Νομού Αχαΐας της Πυροσβεστικής, ενώ το έργο ενισχύθηκε από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Αιγίου και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

