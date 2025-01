Κάλεσμα Μασκ στον βασιλιά Κάρολο για την προκήρυξη νέων εκλογών

Τα βέλη του “πέταξε” εκ νέου ο Έλον Μασκ κατά της κυβέρνησης των Εργατικών της Βρετανίας, μέσα από την αναδημοσίευση μίας ανάρτησης στο «Χ», στην οποία καλεί τον βασιλιά Κάρολο να διαλύσει το κοινοβούλιο και να διατάξει νέες εκλογές.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας «Χ» και εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του υπουργείου Αποτελεσματικότητας του Κράτους, μοιράστηκε μία ανάρτηση στην οποία απαιτεί από τον μονάρχη να παρέμβει, καθώς συγκρούστηκε με την κυβέρνηση για μία υπόθεση συμμοριών που κακοποιούσαν σεξουαλικά νεαρά κορίτσια.

Who also thinks the KING should Dissolve Parliament and order a General Election be called for the sake and security of the country?

The King must ACT before it is too late! pic.twitter.com/3m3GxWUpw9

— Benonwine (@benonwine) January 2, 2025