Συγκέντρωση τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στη διασταύρωση της Ανδραβίδας

Κάλεσμα του Δήμου Πατρέων για κινητοποίηση κατά της ΝΑΤΟϊκής άσκησης «Ηνίοχος 2026»
09 Μαρ. 2026 13:41
Κάλεσμα συμμετοχής σε κινητοποίηση με αφορμή τη διεξαγωγή της ΝΑΤΟϊκής άσκησης «Ηνίοχος 2026» απευθύνει ο Δήμος Πατρέων. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα στη διασταύρωση της Ανδραβίδας, στο πλαίσιο κινητοποίησης που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για «άλλη μια πρόβα πολέμου» που πραγματοποιείται στην περιοχή, την ώρα που – όπως αναφέρει – οι διεθνείς συγκρούσεις κλιμακώνονται και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Όπως σημειώνεται, οι πολεμικοί ανταγωνισμοί για τις πηγές ενέργειας, τους δρόμους μεταφοράς τους και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές οδηγούν σε συγκρούσεις, με τους λαούς να πληρώνουν το τίμημα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους, εκφράζοντας παράλληλα αλληλεγγύη προς τους λαούς που βιώνουν τις συνέπειες των πολέμων.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 2 Μαρτίου βρίσκεται σε εξέλιξη η διεθνής αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2026», με έδρα την 117 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ανδραβίδα. Στην άσκηση συμμετέχουν αποστολές από τη Γαλλία, τη Σλοβενία και την Αλβανία, ενώ ως παρατηρητές συμμετέχουν η Γερμανία, η Σερβία, η Γεωργία και η Ινδία. Παράλληλα, ειδικές δυνάμεις από την Πολωνία λαμβάνουν επίσης μέρος.

Ο Δήμος Πατρέων υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός και καλεί σε καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές συγκρούσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη μετατροπή της χώρας σε «πολεμικό ορμητήριο και στόχο αντιποίνων».

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης διατυπώνονται συγκεκριμένα αιτήματα, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στη χώρα, η επιστροφή όλων των μονάδων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων, καθώς και η απομάκρυνση κάθε ενδεχομένου επαναφοράς πυρηνικών όπλων στον Άραξο.

Παράλληλα ζητείται η άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να μην βρίσκεται κανένας Έλληνας στρατιωτικός εκτός της χώρας.

