Κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για συμμετοχή στις εκδηλώσεις: «Ο Τεμπονέρας ζει»

Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την άγρια δολοφονία του καθηγητή και αγωνιστή Νίκου Τεμπονέρα, ενός από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του μαθητικού και εκπαιδευτικού κινήματος στη σύγχρονη Ελλάδα. Με αφορμή την επέτειο, η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωση τιμής και μνήμης, υπογραμμίζοντας ότι «ο Τεμπονέρας ζει – με Πέτρουλα και Λαμπράκη μας οδηγεί».

Όπως σημειώνεται, 35 χρόνια μετά τη «μαύρη νύχτα του 1991», όταν τοπικά στελέχη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκαν σε μαθητές που αγωνίζονταν για δωρεάν και ποιοτική Παιδεία και ξέσπασαν με μανία πάνω στον καθηγητή τους, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές. «Τριάντα πέντε χρόνια από τη στιγμή που ο Γιάννης Καλαμπόκας κατάφερε το μοιραίο δολοφονικό χτύπημα στον αγωνιστή του ΕΑΜ. Ένα χτύπημα κατά της Δημοκρατίας, ένα χτύπημα κατά του δικαιώματος των πολιτών να αντιστέκονται σε κάθε είδους αντιλαϊκές πολιτικές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η θυσία του δεν πήγε χαμένη»

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει ότι, παρά το πέρασμα των δεκαετιών, «οι μνήμες παραμένουν άσβεστες, ο Νίκος Τεμπονέρας δεν ξεχάστηκε, η θυσία του δεν πήγε χαμένη». Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι το παράδειγμά του συνεχίζει να εμπνέει τους αγώνες για Δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και δημόσια Παιδεία.

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης

Η Ν.Ε. Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία τιμά και φέτος τον δολοφονημένο αγωνιστή-καθηγητή, με τα μέλη της να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούνται στο μνημείο έξω από το σχολικό συγκρότημα Τεμπονέρα, στην Πάτρα.

Παράλληλα, απευθύνει πλατύ κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε όλους τους πολίτες «που διατηρούν ακόμη μέσα τους άσβεστη τη σπίθα της θυσίας του Νίκου Τεμπονέρα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να παραμείνει ζωντανή η ιστορική μνήμη και το μήνυμα αντίστασης απέναντι σε κάθε μορφή αυταρχισμού και κοινωνικής αδικίας.

