Καλιφόρνια: Αεροπορικό δυστύχημα με έναν νεκρό στη Σάντα Μόνικα – ΒΙΝΤΕΟ

Αεροπορικό δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από τη φημισμένη παραλία της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ η ΕΡΤ, το αεροπορικό δυστύχημα ερευνάται από τις αρχές.

Ένα Cessna 150 αναποδογύρισε καθώς έκανε αναγκαστική προσγείωση, την περασμένη Πέμπτη, μόλις λίγα μέτρα από την παγκοσμίου φήμης προβλήτα της Σάντα Μόνικα, ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο.

Οι επισκέπτες της παραλίας κοιτούσαν σοκαρισμένοι το αεροσκάφος, καθώς ο πιλότος φαινόταν να προσπαθεί να προσγειωθεί στην ακτή πριν το ελαφρύ αεροπλάνο αναποδογυρίσει καθώς χτύπησε στα κύματα.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης έτρεξαν για να απεγκλωβίσουν τον πιλότο και τον επιβάτη. Ο 95χρονος επιβάτης, Ρεξ Μίντερ, δήμαρχος της Σάντα Μόνικα τη δεκαετία του 1960, ανασύρθηκε νεκρός, ενώ δεν δόθηκαν πληροφορίες για την κατάσταση του πιλότου.

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, Ίαν Γκρέγκορ, δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. «Ο πιλότος ανέφερε προβλήματα με τον κινητήρα μετά την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο της Σάντα Μόνικα», είπε.

#Listen: Audio of conversation between pilot and air traffic control reveals moments leading up to a small plane crash on beach in Santa Monica. For more: https://t.co/JlZkh784c4 pic.twitter.com/wWGU1zKg57

— CBS Los Angeles (@CBSLA) December 23, 2022