Καλιφόρνια: Αγνούνται 7 άτομα μετά από εκρήξεις σε αποθήκη πυροτεχνημάταων ΒΙΝΤΕΟ

Εξακολουθούν ν’ αγνούνται επτά άτομα, από την Τετάρτη 2/07/2025, στην πολιτεία της Καλιφόρνια, ύστερα από εκρήξεις σε αποθήκη πυροτεχνημάτων που σημειώθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Οι εκρήξεις προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ατόμων και πυρκαγιά σε περιοχή με καλλιέργειες και βλάστηση, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Seven people are “unaccounted for” after several explosions at a fireworks warehouse resulted in a fire in Northern California’s Yolo County, officials said. https://t.co/uGUZt2eDhm pic.twitter.com/Yjx9RmgWCg

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 2, 2025