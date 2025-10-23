Καλιφόρνια: Νεκρή 25χρονη αστυνομικός που σταμάτησε να βοηθήσει σε τροχαίο και παρασύρθηκε από ΙΧ

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για την τραγωδία και δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τους άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση

Καλιφόρνια: Νεκρή 25χρονη αστυνομικός που σταμάτησε να βοηθήσει σε τροχαίο και παρασύρθηκε από ΙΧ
23 Οκτ. 2025 18:21
Pelop News

Στην Καλιφόρνια μία 25χρονη αστυνομικός έχασε τη ζωή της τη Δευτέρα το βράδυ, όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ είχε σταματήσει για βοήθεια σε δύο οδηγούς που είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με το ABC News, η αστυνομικός Λόρεν Κρέιβεν, έφυγε από το Σαν Ντιέγκο και κατευθυνόταν προς την πόλη La Mesa όταν σταμάτησε για να βοηθήσει δύο οδηγούς που είχαν εμπλακεί σε τροχαίο λίγο πριν τις 10:30 μ.μ. στην εθνική οδό I-8. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να βοηθήσει, χτυπήθηκε από άλλο όχημα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η αστυνομικός άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για την τραγωδία και δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τους άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Οι τελευταίες ενέργειες της Κρέιβεν «αντικατόπτριζαν την αφοσίωσή της στην υπηρεσία και στην ασφάλεια των άλλων, δείχνοντας τον τρόπο που ζούσε καθημερινά» τόνισε η αστυνομία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:14 Κλήση στην Εθνική για την Ελενα Στεφόπουλου της ΠΓΕ
20:12 Κακοκαιρία: Έπεσαν 18.000 κεραυνοί! Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο 
20:02 Με όνειρο «τρελό» ο Σωτήρης Μιχόπουλος ρίχνεται στη μάχη του Παγκόσμιου!
20:00 Δυτική Ελλάδα: Διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών φορέων βρίσκονται κατηγορούμενοι
19:50 Όλα τα βλέμματα στην μασκοφόρα κόρη του Οσιμέν, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:39 Καιρός: Διπρόσωπος και αύριο (24/10/2025), βροχές, ακραία φαινόμενα, αλλά και 27 βαθμοί!
19:29 «Είχε περίεργη συμπεριφορά με ανήλικα αγόρια, τον άκουγα να κάνει περίεργα σχόλια» αποκαλύψεις για το φονικό στη Φοινικούντα
19:20 Σεισμός στο ΝΒΑ με 31 συλλήψεις για παράνομο στοιχηματισμό! ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Πελεκούδας στον peloponnisos Fm: «Στόχος η καθιέρωση του Boxing Empire»
19:00 Κοινή αγωνία Μπακογιάννη-Βενιζέλου για εθνική συνεννόηση από την Πάτρα
18:58 Χάος στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την Γεροβασίλη
18:55 «Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει» αποκαλυπτική μαρτυρία 24χρονου για Γκάζι
18:55 Προσφορά 130 στολών πυρόσβεσης στις εθελοντικές οργανώσεις της Δυτικής Ελλάδας
18:46 Από την Παναχαϊκή έγινε επαγγελματίας στον ΟΦΗ
18:37 Πέντε νέοι θάνατοι στην Ελλάδα από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα
18:26 Θεσσαλονίκη: Κρούσματα ψώρας σε Γυμνάσιο της πόλης
18:23 Ι. Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Χρειάζεται πολιτική στήριξη για την ανάπτυξη των δικτύων και των συστημάτων αποθήκευσης
18:21 Καλιφόρνια: Νεκρή 25χρονη αστυνομικός που σταμάτησε να βοηθήσει σε τροχαίο και παρασύρθηκε από ΙΧ
18:09 «Ήπια ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη» σοκάρει η μαρτυρία 20χρονης για το Γκάζι
18:00 Το «ΟΧΙ» Σμαραγδή – «Καποδίστρια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ