Καλιφόρνια: Ξέθαψε το πτώμα της εν διαστάσει συζύγου του για να βιάσει τη σορό! ΒΙΝΤΕΟ

Ο 28χρονος Ζαρμπάμπ Άλι κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του με μαχαίρι της 25χρονης Ρέιτσελ Καστίγιο στην περιοχή Σίμι Βάλεϊ, στην Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2022, τη στιγμή που το ζευγάρι επρόκειτο να ολοκληρώσει το διαζύγιό του.

Ο καταδικασθείς παραδέχθηκε ότι είναι «τέρας» όταν σκότωσε τη σε διάσταση γυναίκα του, πέταξε το σώμα της σε έναν ρηχό τάφο και στη συνέχεια το ξέθαψε για να βιάσει τη σορό της.

Όπως αναφέρει η New York Post, o Ζαρμπάμπ Άλι είχε ομολογήσει το έγκλημα λίγο μετά τον εντοπισμό της μητέρας των δύο παιδιών του σε μια απομακρυσμένη έρημο. Παραδέχτηκε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ότι είχε κρυφτεί μέσα στο σκοτεινό διαμέρισμα της Ρέιτσελ Καστίγιο και ότι πετάχτηκε ξαφνικά, μαχαιρώνοντάς την επανειλημμένα στο στήθος. Στη συνέχεια τύλιξε το σώμα της με μια κουβέρτα και προσπάθησε να καθαρίσει το αίμα πριν τη θάψει σε έναν ρηχό τάφο. Έπειτα γύρισε μέσα στη νύχτα, ξέθαψε το σώμα και κακοποίησε το πτώμα.

«Για να επιβεβαιώσω ότι είμαι τέρας, τη βίασα», ομολόγησε σε μια συγκλονιστική κατάθεση στην αστυνομία. «Αν δεν δεσμευόμουν να είμαι τέρας, τότε εκείνη θα πέθαινε χωρίς λόγο». Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Ζαρμπάμπ Άλι προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη για το ψυχωτικό του έγκλημα στο ότι η σύζυγός του τον απατούσε. «Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να ξεφύγω», είπε για τη δολοφονία. «Τη μισούσα. Ήμουν θυμωμένος που δεν με άφηνε να προχωρήσω».

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η Ρέιτσελ Καστίγιο είχε σχεδόν ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαζυγίου όταν δολοφονήθηκε με μαχαίρι.

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Ρέιτσελ Καστίγιο, που έχει υπομείνει αδιανόητο πόνο από τη μέρα που τους την πήραν», δήλωσε ο εισαγγελέας Ντέιβιντ Ράσελ μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. «Είμαι ευγνώμων για την εξαιρετική δουλειά των αστυνομικών αρχών, των οποίων η έρευνα έκανε δυνατή αυτή την καταδίκη. Παρότι τίποτα δεν μπορεί να επαναφέρει όσα έχασαν οι άνθρωποί της, η καταδίκη εξασφαλίζει ότι ο κατηγορούμενος θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή και ότι η κοινότητα θα προστατευθεί για πάντα από αυτόν».

Ο Ζαρμπάμπ Άλι, που καταδικάστηκε από ενόρκους για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, πρόκειται να καταδικαστεί στις 12 Ιανουαρίου.

