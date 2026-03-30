Καλλιάνος για την κακοκαιρία Erminio: «Απρόβλεπτη η πρόγνωση» – Οι περιοχές που μπορεί να δεχθούν το πιο ισχυρό χτύπημα ΧΑΡΤΗΣ

Σε τροχιά επιδείνωσης μπαίνει ο καιρός με την κακοκαιρία Erminio να πλησιάζει τη χώρα, ενώ ο Γιάννης Καλλιάνος, με ανάρτησή του, επιχειρεί να εξηγήσει γιατί το συγκεκριμένο κύμα κακοκαιρίας εμφανίζει αυξημένο βαθμό δυσκολίας ως προς την ακριβή πρόγνωση των τοπικών φαινομένων.

Όπως επισημαίνει, η κακοκαιρία που αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου και την Πέμπτη 2 Απριλίου δεν είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, ωστόσο η δομή της την καθιστά πιο σύνθετη και λιγότερο εύκολη στην ακριβή αποτύπωση, ειδικά σε ό,τι αφορά το πού και πότε θα εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Ο μετεωρολόγος στέκεται κυρίως στην πιθανή ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή γεωγραφική απόσταση. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το ένα σύστημα αναπτύσσεται στον χώρο της Νότιας Ιταλίας και κινείται ανατολικά προς το Ιόνιο, ενώ το δεύτερο σχηματίζεται στη Βόρεια Λιβύη και κατευθύνεται βόρεια – βορειοανατολικά προς το Αιγαίο.

Αυτή η συνύπαρξη, όπως εξηγεί, δημιουργεί μια πιο σύνθετη ατμοσφαιρική εικόνα, καθώς τα δύο χαμηλά δεν εξελίσσονται ανεξάρτητα, αλλά αλληλεπιδρούν διαρκώς μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται τόσο η πορεία τους όσο και η ένταση, η χρονική διάρκεια και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων.

Κατά τον ίδιο, σε τέτοιες περιπτώσεις οι τροχιές των συστημάτων γίνονται δυσκολότερα προβλέψιμες, ενώ παράλληλα δημιουργούνται ζώνες ενισχυμένης σύγκλισης που μπορούν να δώσουν πολύ πιο έντονα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, είναι πιθανό να σημειωθούν πιο ισχυρές βροχοπτώσεις, εντονότερες καταιγίδες, μεγαλύτερη ενίσχυση των ανέμων και ριπές μεγάλης έντασης.

Ο Γιάννης Καλλιάνος τονίζει επίσης ότι αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες διαφορές ακόμη και σε μικρές αποστάσεις, με περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο να δέχονται πολύ πιο έντονα φαινόμενα, την ώρα που γειτονικές ζώνες θα παρουσιάζουν αισθητά πιο ήπια εικόνα.

Όπως σημειώνει, η γενική πρόγνωση μεγάλης κλίμακας είναι εφικτή και δείχνει καθαρά ότι η χώρα οδεύει σε κακοκαιρία, όμως η ακριβής τοπική πρόγνωση παραμένει αυτή τη στιγμή περιορισμένη. Γι’ αυτό και δίνεται βάρος στις πιθανές περιοχές όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η υπόλοιπη χώρα θα μείνει ανεπηρέαστη ή ότι οι βροχές θα είναι ήπιες.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται ακόμη ότι οι χάρτες δείχνουν για την Τετάρτη περιοχές όπου ενδέχεται να σημειωθούν οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού, με τοπικά ύψη υετού που μπορεί να ξεπεράσουν τα 50 χιλιοστά, ενώ σε ορισμένα τμήματα τα ποσά ενδέχεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 70 έως 100 χιλιοστά.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο ίδιος αποφεύγει τους δραματικούς τόνους και υπογραμμίζει ότι παρόμοιες κακοκαιρίες έχουν επηρεάσει και στο παρελθόν τη χώρα. Αυτό που συστήνει είναι αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα αν σε κάποια περιοχή τα φαινόμενα εκδηλωθούν με μεγάλη ένταση για ορισμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, όπως σημειώνει, καλό θα ήταν να περιοριστούν οι μετακινήσεις και να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στην καθημερινότητα.

