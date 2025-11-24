«Καλλίπολις»: Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια Ευχών στην Πάτρα

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις», στην Πάτρα.

«Καλλίπολις»: Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια Ευχών στην Πάτρα
24 Νοέ. 2025 10:59
Pelop News

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αχαΐας «Καλλίπολις», που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και την εθελοντική ομάδα «ΙΝΣΠΕΙRΑΤΙΟΝ» του «Καλλίπολις», πρόκειται να υλοποιήσουν στην Πάτρα, κατά το μήνα Δεκέμβριο, Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια Ευχών, για παιδιά Δημοτικού.

Στα χριστουγεννιάτικα αυτά εργαστήρια, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τα όνειρά τους και να θέσουν προσωπικούς στόχους, μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη θαλπωρή και μαγεία. Θα εκφράσουν ευχές καρδιάς και θα γνωρίσουν τρόπους για να τις κάνουν πραγματικότητα, όπως το φωτεινό αστέρι δείχνει τον δρόμο!

Η υλοποίηση των εργαστηρίων είναι βιωματική και περιλαμβάνει δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και παιχνίδια ρόλων. Τα παιδιά θα εργάζονται σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες, μοιράζοντας σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν για δύο ηλικιακές ομάδες και έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 17:00–19:30μ.μ. για μαθητές από την Α΄ έως και τη Γ΄ Δημοτικού, απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/13g-GtmUvuzMiIVPIXHYH2j46468bXlE2a7CiFSJcAIw/edit

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 17:00–19:30μ.μ. για μαθητές από την Δ΄ έως και τη ΣΤ΄ Δημοτικού, απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/1UtptSs93nfSqwQ-N8yqnlUfGwGua6IbWoVDHl_P9Lec/edit

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων (25 παιδιά ανά εργαστήριο), η συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων, η φόρμα θα κλείσει νωρίτερα.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις», ΝΕΟ.Πατρών – Αθηνών 35, Πάτρα 264 42. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2610 226948 και 2610 623290 (καθημερινά 8:00–15:00), με υπεύθυνη την κα Σπυριδούλα Μπεκίρη, Κοινωνιολόγο MSc, ή στο email kallipolis@kpachaia.gr

