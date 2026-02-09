Καλλιθέα: Μάχη για τη ζωή της 2,5χρονης που βρέθηκε σε σιντριβάνι – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τα δραματικά λεπτά

Σοβαρή μάχη για τη ζωή της δίνει ένα κοριτσάκι περίπου 2,5 ετών, το οποίο το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου βρέθηκε χωρίς αισθήσεις μέσα σε σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο παραμένει διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση.

Άνθρωπος που βρέθηκε από τους πρώτους στο σημείο και παρείχε βοήθεια περιγράφει σκηνές έντονου πανικού. Όπως ανέφερε, μόλις άκουσε φωνές έσπευσε στην πλατεία, όπου είδε ανθρώπους να κρατούν το παιδί χωρίς σφυγμό. Ο ίδιος, γνωρίζοντας τεχνικές ΚΑΡΠΑ, προσπάθησε να δώσει πρώτες βοήθειες, αναφέροντας ότι χρειάστηκε να πει πως είναι γιατρός για να μπορέσει να επέμβει μέσα στην αναστάτωση.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, προχώρησε σε αναπνοές και θωρακικές συμπιέσεις, μέχρι τη στιγμή που το παιδί άρχισε να αποβάλλει υγρά. Τότε το γύρισε στο πλάι, συνεχίζοντας τις προσπάθειες μέχρι να φτάσουν αστυνομικοί, οι οποίοι το παρέλαβαν και το μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, καθώς περιπολικό περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο.

Τις στιγμές πριν από το περιστατικό περιέγραψε και αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν σε κοντινή καφετέρια. Όπως είπε, το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του σε παρέα, όμως κάποια στιγμή χάθηκε από την προσοχή τους. Όταν άρχισαν να το αναζητούν, ο πατέρας φέρεται να κατευθύνθηκε προς το σιντριβάνι και να το εντόπισε εκεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Η ίδια μάρτυρας περιέγραψε σκηνές έντονης συναισθηματικής φόρτισης, με τον πατέρα να προσπαθεί να βοηθήσει το παιδί και τη μητέρα να καταρρέει όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Η αστυνομία, που ενημερώθηκε άμεσα, μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να το επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο νοσοκομείο οι γιατροί κατάφεραν τελικά να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Εκτιμάται ότι το παιδί έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οξυγόνο, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο σιντριβάνι, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, με συγκρατημένη αισιοδοξία λόγω της αντοχής που συχνά επιδεικνύουν τα παιδιά σε τέτοιες περιπτώσεις.

