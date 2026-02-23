Καλομοίρα: «Θέλω οι σύντροφοι των γιων μου να είναι Ελληνίδες» – Τι είπε για τον ρόλο της πεθεράς

Ανοιχτά για την οικογένειά της και το ενδεχόμενο να γνωρίσει τις μελλοντικές συντρόφους των γιων της μίλησε η Καλομοίρα. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε σκέψεις για τη μητρότητα, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο της πεθεράς.

23 Φεβ. 2026 23:00
Pelop News

Τις σκέψεις της για την οικογένεια, τα παιδιά της και τη στιγμή που θα γνωρίσει τις μελλοντικές συντρόφους των γιων της εξέφρασε δημόσια η Καλομοίρα, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα (23/2).

Η τραγουδίστρια ανέφερε πως οι δύο γιοι της βρίσκονται πλέον στην προεφηβεία και αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για το άλλο φύλο, κάτι που – όπως είπε – την κάνει να σκέφτεται πώς θα αντιδράσει όταν έρθει η ώρα να γνωρίσει τις σχέσεις τους. Μάλιστα, σημείωσε με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια ότι θα προτιμούσε οι σύντροφοί τους να είναι Ελληνίδες, εκφράζοντας την αγωνία της ως μητέρα.

Παράλληλα, δήλωσε ότι πλέον μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τη στάση ορισμένων πεθερών απέναντι στις νύφες, καθώς – όπως εξήγησε – πολλές φορές υπάρχει η αίσθηση ότι ένα παιδί που μεγάλωσαν με κόπο αλλάζει όταν δημιουργεί τη δική του σχέση.

Η Καλομοίρα γνωρίστηκε με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, το 2006. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2009 και παντρεύτηκε το 2010 στη Νέα Υόρκη. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τα δίδυμα αγόρια Νίκο και Δημήτρη και τη μικρότερη κόρη τους, Αναστασία.


