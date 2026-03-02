Καμία εμπλοκή με το νέο Αστυνομικό Μέγαρο
Προχωρά κανονικά το ΣΔΙΤ. Υπογραφή σύμβασης έως το Πάσχα. Επαρκής η έκταση για συνύπαρξη στρατιωτικών και αστυνομικών δραστηριοτήτων, απαντούν κύκλοι με γνώση του σχεδιασμού
Καθησυχαστικές είναι οι διαβεβαιώσεις που φθάνουν στην «Π» αναφορικά με το ενδεχόμενο «παγώματος» του σχεδίου για την κατασκευή του νέου Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών στον χώρο του ΚΕΤχ. Αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν στην «Π» ότι δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχίας, παρά τις ενστάσεις που διατυπώνονται ξανά από το πολιτικό προσωπικό του στρατοπέδου, μετά την επαναφορά του ως κέντρου εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων.
Σύλλογος Υπάλληλων ΥΕΘΑ Πελοποννήσου: «Δικαίωση στον 15ετη αγώνα μας για το ΚΕΤΧ»
Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν υπερβολικούς τους ισχυρισμούς περί έλλειψης διαθέσιμου χώρου για την κάλυψη των αναβαθμισμένων στρατιωτικών αναγκών. Σημειώνεται πως το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού Πάτρας αναβαθμίστηκε και επέστρεψε στον παλιό του ρόλο, ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα υποδέχθηκε 350 νέους στρατεύσιμους. Επιπλέον, η Σχολή Τεχνικού για τα στελέχη των ΕΔ συνεχίζει το έργο της αναβαθμισμένη, ενώ από το περασμένο φθινόπωρο φιλοξενείται και η Σχολή Τηλεπικοινωνιών που μεταφέρθηκε από τον Πύργο, όπως και η 79 Μονάδα Επιστράτευσης.
Διαβάστε επίσης: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ριζική αναβάθμιση του ΚΕΤχ μπλοκάρει το σχέδιο για το νέο Αστυνομικό Μέγαρο – «Φρένο» στην παραχώρηση
Οπως επισημαίνεται, η συνολική έκταση της εγκατάστασης είναι ιδιαίτερα μεγάλη και επαρκεί ώστε να φιλοξενήσει παράλληλα τόσο τις στρατιωτικές δραστηριότητες όσο και το νέο κτιριακό συγκρότημα της Αστυνομικής Διεύθυνσης, χωρίς λειτουργικές συγκρούσεις ή περιορισμούς, όπως φοβάται το πολιτικό προσωπικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες για την έναρξη της κατασκευής του νέου Αστυνομικού Μεγάρου, έχουν προχωρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», και σύντομα αναμένονται απτές εξελίξεις. Ηδη έχει αναδειχθεί ανάδοχος για το σύνολο του έργου, που εντάσσεται σε σχήμα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για πέντε Αστυνομικές Διευθύνσεις ανά την επικράτεια. Πρόκειται για την ένωση εταιρειών ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕΝΑ, η οποία ήταν και ο μοναδικός οικονομικός φορέας που κατέθεσε προσφορά στον σχετικό διαγωνισμό.
Η σύμβαση αφορά τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση κτιρίων στέγασης υπηρεσιών πέντε Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 56,8 εκατ. ευρώ. Πέραν της Πάτρας (Αχαΐας), το έργο καλύπτει τις Διευθύνσεις Καρδίτσας, Βέροιας (Ημαθίας), Λευκάδας και Αλεξανδρούπολης (Εβρου). Η συνολική επιφάνεια των πέντε κτιρίων ανέρχεται σε 26.998 τ.μ., ενώ η περίοδος παραχώρησης έχει οριστεί σε 30 έτη, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2055.
Σε συνομιλία που είχε η «Π» με τον αχαιό βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Κατσανιώτη, επιβεβαιώθηκε ότι η σύμβαση ΣΔΙΤ έχει ήδη εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μέχρι το Πάσχα αναμένεται η υπογραφή της, εξέλιξη που θα σημάνει την οριστική εκκίνηση της υλοποίησης και θα κλείσει οριστικά τη συζήτηση περί αναστολής του έργου.
Να σημειωθεί πως η έκταση του ΚΕΤχ που έχει παραχωρηθεί για την ανέγερση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Αμυνας, το οποίο θα λαμβάνει μηνιαίο μίσθωμα 6.000 ευρώ από την παραχώρηση. Με την υπογραφή της σύμβασης εισερχόμαστε στην πρώτη φάση υλοποίησης, που περιλαμβάνει την έναρξη της κατασκευαστικής περιόδου, την έκδοση οικοδομικών αδειών και την οριστικοποίηση των μελετών εντός διμήνου. Παράλληλα, το ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να παραδώσει τα ακίνητα έτοιμα προς χρήση στον ανάδοχο.
Η καθαυτό κατασκευαστική περίοδος υπολογίζεται σε 22 μήνες. Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό, το νέο Αστυνομικό Μέγαρο θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2028, ενώ θα απαιτηθεί επιπλέον διάστημα για τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών και την έναρξη πλήρους λειτουργίας του, προς τα τέλη του ίδιου έτους.
Το νέο κτίριο θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, και θα διαθέτει εξειδικευμένους χώρους υψηλής ασφάλειας, όπως αποθήκες πειστηρίων και όπλων, χώρους προσωρινής κράτησης, κρατητήρια και σκοπευτήριο. Παράλληλα, προβλέπονται χώροι εκπαίδευσης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και κυλικείο, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο, λειτουργικό και πρότυπο περιβάλλον για την εύρυθμη άσκηση των αστυνομικών και προανακριτικών καθηκόντων.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News